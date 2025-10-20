Säkerhetsstrateg
2025-10-20
Vill du vara med och bidra till Livsmedelsverkets säkerhetsarbete och arbeta strategiskt med säkerhetsskydd och verksamhetsskydd.
Din roll
Som säkerhetsstrateg på Livsmedelsverket arbetar du med myndighetens säkerhetsskydd och verksamhetsskydd med inriktning på den fysiska säkerheten. Du arbetar i huvudsak på strategisk nivå men även på operativ nivå och ansvarar för att samordna, utveckla, stödja och följa upp myndighetens säkerhetsarbete inom dessa områden. Arbetet innebär bl.a. att du formulerar rutiner och riktlinjer, genomför utbildningsinsatser, hanterar incidenter samt genomför utredningar och riskanalyser.
I din roll samarbetar du med olika chefsnivåer och många kollegor och du har även många externa kontaktytor. Du bidrar till utvecklingen av våra arbetssätt och processer och du inhämtar nya perspektiv för arbetsområdet genom en god omvärldsbevakning. För oss är omvärldsbevakning även ett sätt att nå ut med vår kompetens och att utvecklas i våra roller.
Enheten för säkerhet
Enheten för säkerhet ansvarar för ledning, samordning och utveckling av myndighetens säkerhetsarbete. Enheten har såväl en strategisk roll som ett operativt ansvar för myndighetens krisberedskap, planering om civilt försvar, dataskydd, säkerhetsskydd, verksamhetsskydd samt registratur och arkiv. Enheten består av ca 23 medarbetare.
Din kompetens
Vi söker dig som har minst treårig akademisk utbildning eller motsvarande samt mångårig erfarenhet av att arbeta systematiskt med säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete, gärna på nationell nivå. Du har flerårig erfarenhet av att upprätta riktlinjer, rutiner, styrande dokument och genomföra utbildningar. Du ska även ha flerårig erfarenhet av att arbeta och leda projekt inom säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med säkerhets- och/eller säkerhetsskyddsarbete inom både den privata och offentliga sektorn samt om du har juridisk utbildning inom området. Du behöver även ha kunskap om den svenska säkerhetsskyddslagsstiftningen samt mycket god förmåga att samordna, leda, utveckla och motivera kollegor. Utöver detta krävs att du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
Som person är du trygg i dig själv. Du är flexibel och lösningsorienterad och van att arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa och vårda dina nätverk. För att lyckas i arbetet krävs att du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och att du agerar förtroendeingivande i beslut och ställningstaganden. Du delar med dig av din kompetens och tar egna initiativ för att utvecklas i yrkesrollen.
Du kommer att jobba inom en säkerhetskänslig verksamhet som ställer höga krav på både integritet och säkerhetsmedvetenhet. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Tedenlind eller teamchef Jennie Larsson. Representant för Saco-S är Shara Unneberg och för ST Henrik Kjellgren. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-11-16. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/03865. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för myndighetsstöd/enheten för säkerhet
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
