Säkerhetsspecialist IT/OT
Vattenfall AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2026-03-04
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Vattenfall Eldistribution AB distribuerar el till hushåll, företag och samhälle - dygnet runt året om. Vårt elnät är över 12 000 mil långt och vi distribuerar el till nästan 900 000 kunder. Vi bygger, driver, underhåller och investerar i vårt elnät för att du som kund ska få en tillförlitlig leverans.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en betydande del i vårt samhällsviktiga uppdrag och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra. Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Hos oss blir du en del av ett erfaret och inkluderande team som ansvarar för drift och underhåll av vår egen IT-infrastruktur. Förvaltning av säkerhets-plattformar blir en del av din vardag liksom att försöka se nya och bättre möjligheter att förbättra vårt säkerhetsarbete. Du kommer att samarbeta med kompetenta kollegor som förvaltar och vidareutvecklar leveransen inom IT/OT , inklusive projektgenomförande och förvaltningsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bidra i det dagliga arbetet med att förvalta och vidareutveckla våra säkerhetsplattformar
Medverka i planering och genomförande av säkerhetshöjande åtgärder
Vara delaktig i att stärka och utveckla vår förmåga att upptäcka och hantera säkerhetshot
Arbeta med risk- och säkerhetsskyddsanalyser samt ta fram och följa upp säkerhetsplaner
Stötta verksamheten och projekt i säkerhetsrelaterade frågor
Fungera som kravställare vid inköp av IT/OT säkerhetsprodukter och relaterade tjänster
Rollen kan på sikt komma att omfatta beredskap.
Kravspecifikation
För att trivas och lyckas i rollen har du ett gott självledarskap och känner dig bekväm i en roll med ansvar och många samarbetsytor. Du arbetar strukturerat, har lätt för att skapa ordning och drivs av att bygga framgångsrika team genom samarbete och gemensam problemlösning.
Då kontaktnätet i rollen är delvis internationellt behöver du en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi vet att du kommer att utvecklas tillsammans med oss, men för den här rollen ser vi gärna att du redan har:
Några års erfarenhet av arbete inom IT/OT-säkerhet
Erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av säkerhetsplattformar
Relevant utbildning inom området, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Goda tekniska kunskaper inom IT/OT-säkerhet och säkerhetsplattformar, exempelvis för säkerhetsloggning, sårbarhetsskanning och liknande
Erfarenhet av att arbeta med och administrera infrastrukturkomponenter (Linux, Windows och/eller nätverk) i miljöer med höga tillgänglighetskrav
Certifiering inom säkerhetsområdet
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och attraktivt företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall Eldistribution värdesätter allas lika värde och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
Placeringsort
Trollhättan
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef: Anna Östlund på 073 083 72 30, anna.oestlund@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Vattenfall Eldistribution är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
