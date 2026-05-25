Säkerhetsspecialist
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning En större statlig verksamhet söker nu en Säkerhetsspecialist.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innebär att delta i etablering och utveckling av verksamhetsområdet med ansvar för att verksamhetens säkerhetsbehov omhändertas.
Konsulten kommer att ha en ledande roll i arbete kopplat till analyser, planering och genomförande av både inköpta och egenutvecklade IT-stöd.
En stor del av arbetet innebär att tillsammans med verksamheten omsätta regulatoriska krav till organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder samt stötta verksamheten vid införande av dessa.
Rollen kräver god samarbetsförmåga, hög grad av självständighet och förmåga att kommunicera med olika målgrupper såsom chefer, säkerhetsexperter, jurister och tekniker.
Säkerhetsklassning kommer att genomföras innan uppdragsstart och svenskt medborgarskap krävs för uppdraget.
SKA-krav
Minst 5 års erfarenhet av arbete inom säkerhetsområdet
Dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet under de senaste två åren
Dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete inom utvecklingsverksamhet under minst två av de senaste fem åren
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig sektor eller större organisation
Erfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information
Erfarenhet av att tolka regulatoriska krav inom säkerhetsskyddslagstiftning samt relevanta föreskrifter
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7792239-2017037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM
9927356