Säkerhetssamordnare till VR Sverige
VR Sverige AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Ekerö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att skapa tryggare och säkrare miljö i en samhällsviktig verksamhet?
På VR Sverige sätter vi säkerhet och trygghet i främsta rummet - för både våra resenärer och vår personal. Nu söker vi en Säkerhetssamordnare som vill vara med och säkerställa att våra fysiska säkerhetsnivåer är rätt anpassade efter risker och krav i regler, lagar och avtal.
Om rollen
Som Säkerhetssamordnare kommer du att identifiera, analysera och bedöma hot och risker mot företagets lokaler, anläggningar och personal. Du föreslår och följer upp åtgärder för att minska riskerna och hanterar frågor kopplade till fysisk säkerhet.
Du samordnar och följer upp det systematiska brandskyddsarbetet, säkerställer att kontroller, dokumentation och utbildningar genomförs enligt lagkrav och interna riktlinjer.
Du genomför interna kontroller och revisioner, stödjer verksamheten vid externa tillsyner och är ett stöd för chefer och kollegor. Du leder eller deltar i utredningar av säkerhetsincidenter, samordnar åtgärder och förbättringar efter inträffade händelsero och upprätthåller kontakt med externa parter såsom fastighetsägare, leverantörer och myndigheter.
Du rapporterar till Säkerhetsdirektören.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Risk- och sårbarhetsanalyser inom fysisk säkerhet
• Samordna systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och interna styrdokument
• Genomföra interna kontroller och revisioner
• Stöd till chefer och verksamhet i frågor som rör fysisk säkerhet
• Utreda och samordna åtgärder vid säkerhetsincidenter
• Upprätthålla kontakter med externa parter
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och strukturerad, trivs med att ta ansvar och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har hög integritet, är stresstålig och har en naturlig förmåga att samarbeta både internt och externt. Du är en trygg rådgivare och har lätt för att kommunicera och skapa förståelse för säkerhetsfrågor.
Vi ser att du bör ha
• Akademisk examen eller motsvarande
• Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet
• Genomgången säkerhetssamordnarutbildning eller motsvarande
• Brandskyddskoordinator (BSF eller motsvarande)
• God analytisk förmåga och personlig mognad
• Hög stresstålighet och förmåga att hantera flera projekt samtidigt
• Mycket goda kunskaper i svenska, grundläggande kunskaper i engelska
• Kunskaper/utbildning inom säkerhetsskydd är meriterande
• Säkerhetsarbete inom bussbranschen är meriterande
Vi erbjuder
En central roll och betydelsefull roll där du får möjlighet att påverka och utveckla säkerhetsarbetet i en samhällsviktig verksamhet. Hos oss får du en varierad arbetsvardag med stort eget ansvar, möjlighet till kompetensutveckling och ett brett kontaktnät både internt och externt. Tjänsten utgår från vårt huvudkontor i Sickla men innebär också resor och arbetsuppgifter på flera orter, vilket ger dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
Vill du bli en del av VR?
Skicka in ditt CV och personligt brev via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 29 mars. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester samt bakgrundskontroll.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Tom Markén - tom.marken@vrsverige.com
.
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
VR, Valtion Rautatiet, är det statliga järnvägsbolaget i Finland. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9772817