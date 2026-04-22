Säkerhetssamordnare till Mölndals stad
2026-04-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Som säkerhetssamordnare i Mölndals stad är du placerad på stadens säkerhets- och beredskapsenhet som tillhör avdelningen för juridik och myndighetsstyrning inom stadsledningsförvaltningen. Enheten består för närvarande av en enhetschef och fyra säkerhetssamordnare och kommer under året att utökas med ytterligare en säkerhetssamordnare. Tillsammans ansvarar enheten för styrning, samordning, stöd och uppföljning av stadens arbete med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och vissa andra säkerhetsfrågor enligt gällande lagstiftning och interna styrdokument. Enheten arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och stärka stadens förmåga att skydda och motstå störningar i samhällsviktiga verksamheter.
Din huvuduppgift kommer initialt bestå av att bidra till utvecklingen av Mölndals stads säkerhetsskydd i olika former. Du arbetar på både strategisk och operativ nivå. Du genomför analyser och bedömningar samt leder utvecklingsprojekt inom säkerhetsskyddet. Du kommer att, genom rådgivning och utbildning, ge stöd till berörda förvaltningar i deras arbete. Arbetsuppgifterna innebär mycket samverkan med stadens olika verksamheter.
I uppdraget ingår att i tillämpliga delar ta fram styrdokument och rutiner, delta i upphandlingar samt svara på remisser. Du kommer även att delta i andra uppdrag inom enhetens ansvarsområde.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdig. Vi ser gärna att din högskoleutbildning är inom områdena teknik eller statsvetenskap.
Du har utbildning och erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd, har goda kunskaper inom området och är väl förtrogen med lagstiftningen. Du har utbildning i informationssäkerhet och/eller inom fysiskt skydd. Det är meriterade om du har en bakgrund inom totalförsvar eller teknisk samhällsviktig verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig verksamhet.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, analytisk, lösningsfokuserad och noggrann. Du är en god skribent med erfarenhet av att utforma handlingsplaner och rapporter. Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och är van vid att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta både inom egna förvaltningen och med andra verksamheter i kommunen, andra myndigheter och övriga externa parter. I rollen som säkerhetssamordnare krävs både lyhördhet, riskmedvetenhet och hög integritet.
För att bli aktuell för tjänsten som säkerhetssamordnare behöver du ha svenskt medborgarskap, då anställningen innebär placering i säkerhetsklass.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320792".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363)
Göteborgsvägen 11-17 (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsledningsförvaltningen
Vision
Mari Schönenberg mari.schonenberg@molndal.se 031-315 14 85
