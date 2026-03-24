Säkerhetssamordnare/Säkerhetsskyddschef
Högsby Kommun / Chefsjobb / Högsby Visa alla chefsjobb i Högsby
2026-03-24
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högsby Kommun i Högsby
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Tjänsten är organisatoriskt placerad i Kommunledningsförvaltningen. Säkerhetsarbetet står inför en utveckling och där kommer du att ha en viktig roll i utvecklingsarbetet. I tjänsten ingår uppdrag som säkerhetsskyddschef i enlighet med säkerhetsskyddslagen där tjänsten är direkt underställd kommunchefen. Du är även delaktig i informationssäkerhets- och brottsförebyggande arbete.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare/säkerhetsskyddschef leder och samordnar du kommunens arbete inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I uppdraget ingår även ansvar för säkerhetsskydd samt att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till säkerhetsskyddslagen. Arbeta med civilt försvar enligt överenskommelse mellan Myndigheten för Civilt Försvar (MCF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Du stödjer och utvecklar kommunens krisledningsorganisation samt arbetar med planering, utbildning och övning inom beredskap.
Du kommer arbeta koncernövergripande och har i uppdrag att vägleda och stötta våra verksamheter och bolag i säkerhetsarbetet, vara sakkunniga vid risk- och konsekvensanalyser. Du jobbar förebyggande genom att arbeta fram rutiner, mallar, hålla utbildningar samt övrigt stabsarbete. Du arbetar rådgivande och stödjande vid olika krissituationer till exempel hot och våld. Involvera Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid större olyckor och katastrofer.
Du företräder kommunen i samverkan med andra aktörer, myndigheter och organisationer inom trygghet, säkerhet och beredskap. Du är delaktig i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet vilket innebär samverkan med olika organisationer, instanser och myndigheter. Du kommer att ha många kontaktytor och ett stort eget ansvar.Kvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet inom verksamhetsområdet
* Relevant eftergymnasial utbildning är meriterande
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket medför säkerhetsprövning. Krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen har du god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är stabil som person och är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer med både interna och externa samarbetspartners. Du har en helhetssyn och en förmåga att organisera och driva på ditt arbete mot uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314717".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
(org.nr 212000-0688)
Kommunchef
Lennart Werner lennart.werner@hogsby.se
9815352