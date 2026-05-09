Säkerhetssamordnare - Stockholm
2026-05-09
Fortifikationsverket söker säkerhetssamordnare till gruppen för projektsäkerhetstöd vid säkerhetsavdelningen. Vi befinner oss i stark tillväxt och gruppen för projektsäkerhetstöd utökas nu för större förmåga att möta våra partners behov på plats i verksamheten. Har du erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor och vill vara med och vidareutveckla säkerhetsskyddsarbetet i stora projekt, ansök redan idag!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges säkerhet i stark tillväxt
Enheten för säkerhetsskydd arbetar under Säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Enheten ansvarar framförallt för delområdena informationssäkerhet och säkerhetsskyddsplanering. Gruppen för projektsäkerhetstöd ansvarar för löpande stöd inom hela säkerhetsskyddet. Gruppen ger riktat stöd till myndighetens projektavdelning och uppdragen bedrivs även i nära samarbete med Försvarsmakten och andra partners inom försvarsfamiljen.
Som säkerhetssamordnare förväntas du delta i säkerhetsskyddsarbetet vid myndigheten och vara med och utveckla skyddet av Sveriges säkerhet. Du är aktiv och drivande tillsammans med projektledare för att stödja säkerhetsskyddet i större projekt. Du deltar i samverkansform tillsammans med myndighetens partners inom försvarsfamiljen. Befattningen kräver gedigen kunskap och erfarenhet kring identifiering av skyddsvärden och hantering av säkerhetsskyddklassificerad information.
Tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten och du förväntas sprida din kunskap internt och externt genom att informera och utbilda. Du kommer att analysera och hantera säkerhetsskyddsincidenter och en del av arbetet kan även innefatta stödjande kontrollverksamhet. I rollen ingår identifiering av skyddsvärden i projekt, stöd vid säkerhetsskyddsanalyser och informationssäkerhetsanalyser. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2026-05-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsskyddområdet med mycket goda kunskaper inom säkerhetsskyddslagstiftningen och gällande föreskrifter. Du har erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete och flerårig aktuell erfarenhet av arbete med identifiering av skyddsvärden, säkerhetskyddsanalys, fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Du har ledarkompetens som vi bedömer tillfredsställande samt goda kunskaper i administrativa IT-stödsystem. Du kommunicerar och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt på svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom Försvarsmaktens eller Säpos regelverk gällande säkerhetsskydd. Om du har erfarenhet av att hålla föredragningar och genomföra utbildningar är det också positivt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Vi behöver dig som är relationsskapande och har erfarenhet av att bygga nätverk och arbeta över organisatoriska gränser med olika kompetenser samt över myndighetsgränser. Att kunna skapa förståelse och helhetssyn för säkerhetsskyddsfrågor inom flera olika verksamhetsområden är en viktig förmåga för att göra dig framgångsrik i denna roll. Du kan på ett tydligt och otvunget sätt förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett investeringsprojekt.
Du är strukturerad, positiv, självgående och har tålamod och förmåga att arbeta strategiskt mot långsiktiga mål. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt eget arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, sköter driften och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Stockholm. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 14 juni 2026. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Välkommen att kontakta gruppchef Johan Broberg, tel. 010- 44 45 364 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
9901453