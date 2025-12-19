Säkerhetshandläggare för FRA - Ekerö
2025-12-19
Fortifikationsverket söker en säkerhetshandläggare till Säkerhetsavdelningen. Vill du arbeta i hjärtat av Sveriges totalförsvar - där teknik, säkerhet och samhällsuppdrag möts? Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser.
Var med och lägg grunden för Sveriges försvar
I en orolig värld har vi ett tydligt fokus: att bygga Sveriges försvarsförmåga från grunden. Vi bygger, utvecklar och tillhandahåller försvarsfastigheter och fortifikation som gör att aktörerna i Sveriges totalförsvar kan agera från säker plats. Det osäkra omvärldsläget innebär att Fortifikationsverket växer och att vi har ett stort rekryteringsbehov. Nu söker vi en säkerhetshandläggare till Ekerö som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser.
I rollen som säkerhetshandläggare ansvarar du för att ge operativt stöd inom säkerhetsskyddet, i större investeringsprojekt med projektavdelningen. Fokus ligger framför allt på informationssäkerhet och säkerhetsskyddsplanering. Det operativa stödet innebär exempelvis stöd i säkerhetsskyddsplanering, informationssäkerhetsanalyser, upprätta lokala instruktioner och rutiner samt hålla utbildning i säkerhetsskydd.
Vidare innebär rollen att fullgöra de uppgifter myndigheten är ålagd enligt säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen liksom Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens förskrifter om säkerhetsskydd.
Rollen hör till gruppen för operativt säkerhetsstöd som ansvarar för stöd inom hela säkerhetsskyddet och ger riktat stöd till projektavdelningen. Gruppen hör till enheten för säkerhetsskydd som arbetar under säkerhetsskyddschefen med inriktande, stödjande och uppföljande säkerhetsskyddsarbete på myndigheten. Uppdragen bedrivs i nära samarbete med FRA som partner inom försvarsfamiljen. Du rapporterar till gruppchefen. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom säkerhetsskyddsområdet, och som har erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor inklusive säkerhetsskyddsplanering, samt kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och dess föreskrifter. Vi vill att du har en uttalad drivkraft att delta i arbetet med att skydda Sveriges säkerhet. Du har goda kunskaper i svenska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddsanalys. Det är också meriterande om du har erfarenhet av rådgivning i säkerhetsskyddsfrågor samt erfarenhet av att hålla utbildningar. Om du har kunskap om Försvarsmaktens regelverk avseende säkerhetsskyddstjänst är det också positivt. Det är också till din fördel om du har genomfört Försvarsmaktens kurs handläggare säkerhetstjänst eller motsvarande. Även signalskyddsutbildning är meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har ett strukturerat arbetssätt samt förmåga och intresse av att snabbt finna lösningar till förbättringar och utveckling inom arbetsområdet. Du tar egna initiativ och är lösningsorienterad, samtidigt som du är prestigelös och har lätt för att samarbeta.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Ekerö. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 januari 2026. Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta enhetschef Tomas Lönnqvist, tfn 010-44 44 000 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
