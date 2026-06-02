Bibliotekarie, inriktning mot media och samlingar till Chalmers bibliotek
2026-06-02
Vill du arbeta med medier och samlingar i en kreativ och akademisk miljö och vara en del av ett engagerat team där service, tillgänglighet och kvalitet står i fokus? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker nu en bibliotekarie med erfarenhet av katalogisering och samlingsarbete till Chalmers bibliotek då en kollega går i pension. Tjänsten är varierad och innebär arbete både i bibliotekets gemensamma verksamhet vid huvudbiblioteket och delvis vid Arkitektur- och Samhällsbyggnadsteknikbiblioteket (ACE).
Information om avdelningen
Chalmers bibliotek är en central mötesplats för lärande, forskning och innovation. Vi arbetar för att skapa tillgängliga och inspirerande biblioteksmiljöer som stödjer högskolans utbildning och forskning. Som enda lärosätesbibliotek i Sverige är Chalmers bibliotek integrerat i en institution, https://www.chalmers.se/institutioner/cls/.
Det ger fördelar som närmare samverkan med både forskning och utbildning.
Biblioteket består av två avdelningar: Informationsresurser och vetenskaplig publicering, samt Lärande och lärandemiljöer. Tjänsten är placerad på den förstnämnda, där vi arbetar med forskarstöd, bibliometri och media. Avdelningen består av ett tjugotal medarbetare - bibliotekarier, bibliometriker och en specialist inom informations- och databehandling.
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ingå i mediagruppen och i huvudsak arbeta med:
Underhåll och utveckling av de fysiska samlingarna
Urval, inköp och fakturering av litteratur
Katalogisering av böcker och tidskrifter
Fjärrlån
Bemanning av informationsdisk och användarstöd
Delar av tjänsten är förlagd till Arkitektur- och Samhällsbyggnadsteknikbiblioteket där du arbetar nära lärare och forskare inom arkitektur, samhällsbyggnad och design.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.

Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av katalogisering i Libris på biblioteksnivå
Erfarenhet av arbete med bibliotekssamlingar
God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete vid lärosätesbibliotekDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett genuint intresse för att möta användarnas behov. Du arbetar strukturerat och noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att självständigt driva arbetet framåt. Samtidigt trivs du med att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Du är flexibel och kan växla mellan olika typer av arbetsuppgifter, från detaljorienterat katalogiseringsarbete till användarstöd. Vi värdesätter också att du är initiativtagande och ser möjligheter att utveckla verksamheten utifrån användarnas behov.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/chalmers-som-arbetsgivare/formaner-och-villkor/
och hur det är att https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Vid frågor, vänligen kontakta
Avdelningschef Nadja Neumann CLS, mailto:nadja.neumann@chalmers.se
Telefonnummer: 076-8653314
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
