Säkerhetshandläggare A Umeå
2025-08-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå omfattar den slutna anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Vi står under omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalten Sörbyn är de intagna sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning, lärcentrum, olika behandlingsprogram eller i arbete inom kök, snickeri, växtodling, förpackning/montage m.m. Anstalten Sörbyn är en jordbruksanstalt med spannmålsodling och djurhållning. På anstalten Umeå är de intagna sysselsatta i trä/industri, kök, lärcentrum och behandlingsprogram. Till anstalten och häktet Umeå är det ca 10 min promenad från närmaste busshållplats och anstalten Sörbyn nås enklast med bil. Personalparkering finns på alla enheter.
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor på anstalten Umeå. Du är direkt underställd en kriminalvårdsinspektör(första linjens chef). Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten.
Rollen innebär ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med beslutsunderlag genom till exempel risk- och sårbarhetsanalyser, incidentutredningar och omvärldsanalys. Du sammanställer, drar slutsatser och kommer med förslag på relevanta skyddsåtgärder. Du följer upp och stöttar i arbetet kring säkerhetsrelaterade rapporter för incidenter samt genomför lokala utredningar och utbildningar efter uppdrag. Du har en aktiv roll i samverkan med säkerhetsavdelningen på Kriminalvårdens huvudkontor, Polismyndigheten och andra aktörer i rättskedjan. Du medverkar även i lokala och externa samverkansforum inom säkerhetsfrågor.
Som säkerhetshandläggare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp det systematiska säkerhetsarbetet, arbeta med analyser av verksamheten samt producera och implementera instruktioner och åtgärdsplaner på anstaltenKvalifikationer
Vi söker dig som är utåtriktad och underhåller relationer samt skapar nya kontakter. Det är också viktigt att du är pedagogisk och har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta emot ditt budskap, du ska vidare kunna anpassa ditt sätt att framföra ditt budskap utifrån mottagaren. För oss är det viktigt att du har en positiv attityd till Kriminalvården och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Du gör även korrekta avvägningar och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller examen
• Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som skrift
• God IT-vana
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av handledande/ undervisande roll
• Erfarenhet av utredningsarbete
• Erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system
• Erfarenhet av områdena SBA, informationssäkerhet, teknisk/ fysisk säkerhet, lokala instruktioner och rutiner.
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning och föreskrifter
• Kriminalvårdens grundutbildning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
