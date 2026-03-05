Säkerhetsbefäl
2026-03-05
Blekinge flygflottilj söker säkerhetsbefäl.
Vi söker dig som vill arbeta som säkerhetsbefäl, i rollen som biträdande säkerhetschef, på underrättelse- och säkerhetsavdelningen (FLJS/A2) vid F 17 Blekinge flygflottilj.
Säkerhetstjänsten är ett brett område som bjuder på varierande och utvecklande arbetsuppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetsbefäl kommer du att handlägga olika uppgifter inom området säkerhetsskyddstjänst. Säkerhetsbefälet är inom flottiljstaben ansvarig under säkerhetschefen för säkerhetsrapportering, förvaringsbestämmelser, säkerhetsskyddsplanering samt övrigt ingående i funktionen säkerhetstjänst.
Att leda och genomföra säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner, säkerhetskontroller, säkerhetsutbildningar, säkerhetsprövningar, administration av tillträdesskydd, samt att stödja avdelningschefen vad avser övrig administration och stabstjänst ingår också i arbetsuppgifterna.
Arbetsuppgifterna genomförs dels i grupp, dels självständigt och under eget ansvar.
Arbetsuppgifterna genomförs dels i grupp, dels självständigt och under eget ansvar.

Tjänsten möjliggör en framtida kompetens- och karriärsutveckling mot säkerhetschef.
• Yrkesofficersexamen OF/SO, alternativt reservofficersexamen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska
• God datorvana med goda kunskaper i MS Office-paketet
• Körkort B
Meriterande
• Auktoriserad FM säkerhetschef eller IT-säkerhetschef
• Signalskyddschefsutbildning
• Säkerhetsutbildning vid FM UNDSÄKCC, SOK eller motsvarande civil säkerhetsutbildning
• Erfarenhet av arbete i säkerhetstjänst, nationellt och internationellt
• Erfarenhet av arbete i ISUS. SWECCIS m.fl. IT-system
• Bakgrund i säkerhetsförbandstjänst eller MPDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, noggrann, flexibel, självständig, lojal och stresstålig. För oss är det viktigt att du är social, lyhörd och har god samarbetsförmåga, både inom arbetsgruppen och mot våra uppdragsgivare. Du ser utmaningar där andra ser problem, du bemöter invändningar och ifrågasättande på ett sakligt sätt och är bekväm i rollen att ta de svåra samtalen.
En stor del av arbetet innebär utbildning av personal på olika nivåer utifrån eget utbildningsunderlag och det är därför viktigt att du känner dig trygg i utbildarrollen.
Tjänsten innebär resor både inom och utom Sverige samt deltagande i övningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bedömd lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Ronneby.
Lönesättning sker i enlighet med FM lönestruktur och lokal lönemålbild, eventuellt löneanspråk anges i ansökan.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen:
Säkerhetschef Frans Lindgren
Chef flottiljstaben A2 Martin Abramsson
Båda nås via FM växel tel. 010 - 82 71 000
Fackliga företrädare:
OFR/O: Hans Bergvall, tel. 070-949 06 08, OFR/S: Peter Bohnsack, tel. 070-857 40 06, SEKO: Jan-Anders Nilsson, tel. 073-422 23 40, SACO: Chatrine Larsson, tel. 070-661 84 37
Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-29.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
