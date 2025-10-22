rubrik
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige FMTIS Teletjänstavdelning behöver nu förstärkning av telefonister i Telefonistsektionen, där våra främsta uppgifter är att förmedla diverse samtal både utanför och inom Försvarsmakten. Är du intresserad av att arbeta med service och telefonen som främsta arbetsredskap, då kan du vara just den vi söker.
Om enheten
Teletjänstavdelningen består idag tre sektioner, två placerade i Karlsborg och en placerad i Örebro. Avdelningens sektioner innehåller Försvarsmaktens svarsställe där vi förmedlar samtal och telekonferensbokningar samt Driftsektionen som administrerar ärenden kopplat till någon av våra olika typer av telefoni. Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Utbildningar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Träning på arbetstid 3 timmar per vecka och du kan även få träningskläder och skor samt ersättning för startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som telefonist kommer du att ge service och information till Försvarsmaktens personal i stort men också till andra personer som ringer in till myndigheten. Du svarar på inkommande samtal och kopplar vidare till rätt mottagare när det krävs. Det innebär att du är en person som tycker om att arbeta med att ge service och har telefonen som främsta arbetsredskap i din vardag. Utöver detta är du också ansvarig för att boka och anordna telefonkonferenser. För att trivas i rollen är det viktigt att du är noggrann, stresstålig och serviceinriktad då du ansvarar för att ge korrekt och snabb service till de som ringer in till växeln. Vidare ser vi att du kan arbeta självständigt men samtidigt också trivs med att arbeta i grupp.
Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
• God datorvana inklusive MS Office
• Körkort B, manuell växelDina personliga egenskaper
• God kommunikativ förmåga
• Serviceinriktad och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga och stresstålig
• Noggrann
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet från ett serviceyrke med regelbunden kundkontakt
• Kunskap om Försvarsmakten
• Övriga språkkunskaper förutom svenska och engelskaÖvrig information
Detta är en civil befattning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% (provanställning om 6 månader tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten).
Arbetsort: Örebro
Upplysningar om befattningen
Anette Runnälv.
Information om rekryteringsprocessen
Hanna Ottosson.
Båda nås via växeln på 019-39 35 00.
Fackliga företrädare
OFR/O - Heikki Videll
OFR/S - Martin Sparr
SACO - Agneta Landquist
SEKO - Matz FelixSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-05. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
