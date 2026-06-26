RPA-specialist inom Power Automate
Avaron AB / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniskt krävande migrationsresa där flera befintliga automatiseringar ska flyttas från UiPath till Microsoft Power Automate, både Desktop och Cloud flows. Miljön omfattar integrationer mot Microsoft 365, SharePoint, ekonomi, HR, ärendehantering samt webbportaler, och lösningarna behöver byggas med hög precision, tydlig dokumentation och ett upplägg som fungerar långsiktigt utan personberoende. Du arbetar självständigt i en verksamhet där den interna Power Automate-kompetensen är begränsad och där din förmåga att skapa struktur, stabilitet och förvaltningsbara lösningar blir avgörande. Det här är en roll för dig som vill kombinera djup RPA-kompetens med verkligt inflytande över kvalitet, struktur och långsiktig förvaltning.
ArbetsuppgifterDu analyserar befintliga UiPath-automatiseringar och planerar hur de bäst byggs om i Power Automate Desktop och Cloud flows.
Du migrerar 6–20 automatiseringar av komplex karaktär och säkerställer fungerande integrationer mot Microsoft 365, SharePoint, ekonomi, HR, ärendehantering samt webbportaler.
Du bygger robusta flöden med genomtänkt felhantering, retry-logik och orchestration.
Du testar och verifierar varje migrerat flöde mot beteendet i den ursprungliga UiPath-lösningen.
Du tar fram teknisk dokumentation för varje flöde, inklusive syfte, beroenden, felscenarier och driftsättningsinstruktioner.
Du rekommenderar environment-struktur, namnkonventioner samt upplägg för ägarskap och konfigurationsåtkomst i Power Platform-miljön.
Du överlämnar lösningarna på ett sätt som gör det möjligt för en teknisk förvaltare eller tredje part att ta vid.
Du sammanfattar migreringsresultat, kvarstående risker och rekommendationer i en avslutande statusrapport.
KravDu behärskar svenska i dialog med verksamheten.
Du har minst 3 års dokumenterad erfarenhet av Power Automate Desktop och Cloud flows.
Du kan uppvisa minst ett slutfört uppdrag där automatiseringar har migrerats eller byggts om från en annan RPA-plattform, exempelvis UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere eller likvärdigt.
Du har dokumenterad erfarenhet av felhantering, retry-logik och orchestration i komplexa Power Automate-flöden.
Du har god förståelse för UiPath-arkitektur, inklusive Orchestrator, Studio samt attended och unattended, så att du självständigt kan analysera och tolka befintliga automatiseringar.
Du har dokumenterad erfarenhet av att automatisera mot Microsoft 365 och SharePoint via Power Automate.
Du har erfarenhet av webb- och portalautomatisering via Power Automate Desktop.
Du har erfarenhet av automatisering mot minst ett verksamhetssystem inom ekonomi, HR eller ärendehantering.
Du kan för varje migrerat flöde leverera teknisk dokumentation med syfte, beroenden, felscenarier och driftsättningsinstruktion.
Du genomför strukturerad testning och verifiering av varje migrerat flöde mot beteendet i den ursprungliga UiPath-automatiseringen.
MeriterandeErfarenhet från uppdrag inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av integrationer mellan Power Automate och Agresso/Unit4, Heroma, Platina, W3D3 eller likvärdiga system.
Microsoft-certifiering inom Power Platform, exempelvis PL-500, eller likvärdig certifiering.
Erfarenhet av Power Platform i bredare bemärkelse, exempelvis Power Apps och Dataverse.
Erfarenhet av leveranser i miljöer utan intern mottagarkompetens och av att anpassa leverans och kommunikation efter det.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979193-2073669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Halmstad C (visa karta
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302 50 HALMSTAD Jobbnummer
9981525