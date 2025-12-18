Röstpedagog
2025-12-18
DRAMATEN SÖKER RÖSTPEDAGOG TILL ENSEMBLEAVDELNINGEN
Ensembleavdelningens uppdrag är att tillhandahålla skådespelare för teaterns repertoar. Som röstepedagog ingår du i ensembleavdelningen som består av ensemblechef, biträdande ensemblechef, handläggare och skådespelare.
Om rollen
Som röstpedagog på Dramaten blir du en viktig del i arbetet med att utveckla ensemblens röstliga uttryck och närvaro på scen. Din uppgift är att stödja skådespelarna i att hitta och använda sina röster på ett sätt som både stöder det konstnärliga arbetet och är långsiktigt hållbart.
Vi söker dig som har
Vi söker dig som har genomgått en logonomutbildning vid godkänd högskola eller har motsvarande dokumenterad erfarenhet som röstpedagog med konstnärlig inriktning. Du har erfarenhet av arbete inom professionell teater, gärna vid större institutionsteater eller annat etablerat scenkonsthus och är van vid de krav och processer som en professionell scenmiljö innebär. Du har en djup förståelse för den individuella röstens möjligheter och har förmågan att identifiera och utveckla varje skådespelares unika röstliga kvaliteter. Du har god kunskap om röstteknik, textbehandling, tonläge och olika spelstilar, både inom klassisk och modern dramatik och förstår hur olika sceniska uttrycksformer påverkar röstens användning. Du får även ha kännedom om olika sceniska rum och deras akustiska förutsättningar, samt hur dessa påverkar hörbarhet och det röstliga uttrycket. Vidare söker vi dig som har:
God förmåga att samarbeta med skådespelare och att stödja dem i relation till det konstnärliga teamets visioner.
Flexibilitet och lyhördhet inför olika regissörers arbetsmetoder.
Kunskap i sång och förståelse för hur förändrad ljudbild på scenen (t.ex. myggor, underscoring, förstärkta miljöer) påverkar röstarbetet (meriterande men inte ett krav).
Hög grad av självständighet och förmåga att planera och prioritera i en ofta dynamisk produktionstakt.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.
Vi ser gärna att du har
Mycket god kommunikationsförmåga.
Professionellt förhållningssätt, hög arbetsmoral och förmåga att skapa ett tryggt och respektfullt arbetsklimat.
Engagemang i att utveckla och stärka ensemblens röstresurser i linje med teaterns konstnärliga riktning.
Vad vi erbjuder
Dramaten erbjuder en kreativ och inspirerande arbetsplats där vi från våra olika professioner arbetar gemensamt med att skapa goda förutsättningar för scenkonst. Vår uppgift är att gemensamt med tillgängliga resurser förverkliga konstnärliga visioner. Vi eftersträvar hög yrkesmässig kompetens kombinerat med en vilja att undersöka och utveckla metoder och roller. Vi välkomnar och värdesätter olika perspektiv, kompetenser, erfarenheter och berättelser och arbetar aktivt med inkludering, mångfald och tillgänglighet för en god arbetsmiljö.
Tjänsten är ett års visstidsanställning på 50% med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är främst förlagd tisdag-fredag dagtid vardagar men visst arbete kan förkomma kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov. Du ansöker med CV, vi tar ej emot personliga brev, däremot ombeds du besvara några korta frågor i samband med din ansökan. Vi ser gärna att tillträdesdatumet är i februari 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 12 januari 2026. Intervjuer kan komma att hållas löpande under rekryteringsperioden. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av ensemblechef Åsa Salvesen, asa.salvesen@dramaten.se
.
Dramaten är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och har kollektivavtal med Scen & Film, DIK och Musikerförbundet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att i enlighet med hantering av personuppgifter (GDPR) har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Dramatiska Teatern AB
(org.nr 556190-4201), https://www.dramaten.se Arbetsplats
Dramaten Kontakt
Sofia Klevedalen sofia.klevedalen@dramaten.se 070-372 6104
9653664