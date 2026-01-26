Röstmottagare till valet 2026
2026-01-26
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Den 13 september 2026 är det dags för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som röstmottagare på valdagen den 13 september 2026. Du kan också anmäla intresse till förtidsröstningen som startar den 26 augusti 2026.
Som röstmottagare bidrar du till att valet går till på ett korrekt, tryggt och rättssäkert sätt.
Ditt uppdrag
Följande roller bemannas i Värmdö kommuns röstmottagningsställen, under förtidsröstningen och på valdagen:
Förtidsröstning
• Teamledare
• Röstmottagare
Valdag
• Ordförande
• Senior vice ordförande
• Vice ordförande
• Röstmottagare
Uppdrag för röstmottagare i förtidsröstning
Förtidsröstningen pågår mellan den 26 augusti och 13 september 2026. Arbetet sker både på dagtid och kvällstid, i vissa lokaler förekommer även pass på helgen. Scheman och öppettider meddelas i god tid.
Som röstmottagare i förtidsröstningen består dina uppgifter bland annat av att:
• hjälpa väljarna till rätt plats
• kontrollera väljarnas identitet
• hålla ordning i valsedelställ och fylla på valsedlar
• ta emot röster
• hålla ordning i röstningslokalen samt
• se till att röstmottagning och efterarbetet genomförs korrekt
Vi söker även röstmottagare till förtidsröstningen på kommunens skärgårdsöar.
Uppdrag för röstmottagare på valdagen
Valdagen är söndag den 13 september 2026. Alla vallokaler är öppna mellan 08-20. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter ordförandes schemaläggning med inplanerade pauser. När röstningen avslutas räknar röstmottagarna alla röster. Rösträkningen pågår tills dess att alla röster är räknade. Du bör därför räkna med lång arbetsdag. Vilken vallokal du blir placerad i kommer meddelas i god tid.
Som röstmottagare under valdagen består dina uppgifter bland annat av att:
• hjälpa väljarna till rätt plats
• kontrollera väljarnas identitet
• ta emot röster
• pricka av i röstlängd
• hålla ordning i valsedelställ och fylla på valsedlar
• ta emot och administrera förtidsröster
• räkna röster efter stängning
• se till att röstmottagning och efterarbetet genomförs korrekt.
Din erfarenhet
Vi förutsätter att du i rollen som röstmottagare:
• Är noggrann, serviceinriktad och har samarbetsförmåga
• Har datorvana (främst förtidsröstning)
• Har god kunskap i svenska. Andra språkkunskaper är meriterande
• Har fyllt 18 år senast vid första tjänstgöringsdagen
Följande kan inte tjänstgöra som röstmottagare:
• Personer med politiska förtroendemannauppdrag i kommun, region eller riksdag
• Personer som är valbara i valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige
• Personer som är så förknippade med ett politiskt parti eller politisk åskådning att det, för allmänheten eller i övrigt, finns särskild anledning att ifrågasätta deras opartiskhet vid röstmottagningen
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett intresse för samhällsfrågor och vill engagera dig i kommunens praktiska valarbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kan periodvis vara intensivt och uppgifterna varierar, vilket kräver att du är flexibel och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är serviceinriktad, har lätt för att skapa goda relationer och arbetar strukturerat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag. Intresseanmälan skickas endast in via https://varmdo.jobbaival.se/
Vill du veta mer?
Skicka gärna eventuella frågor till: valnamnden@varmdo.se
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Arvode.
Arvode. Så ansöker du
