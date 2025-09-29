Rörnätstekniker, VA-distribution
2025-09-29
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet,
parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet.
Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och telekommunikation.
Eksjö Energi AB är ett samhällsnyttigt företag som arbetar för våra kunders och miljöns bästa med en långsiktig investeringshorisont. Vår vision är att genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga förbättringar styra verksamheten mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Koncernen har 102 anställda och en omsättning på 376 miljoner kronor.
Tillsammans med avdelningschef, ingenjörer och övrig personal på Eksjö Energi arbetar du dagligen med att underhålla och driftsäkra ledningsnätet i Eksjö kommun. I din roll som drift- och underhållstekniker så jobbar du självgående men mestadels i samarbete med kollegor på VA, entreprenadavdelningen och övriga kontakter för att nå goda resultat och hög driftsäkerhet på våra tjänster.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av drift- och underhållsarbeten i vårt ledningsnät
* Akut underhåll vid stopp och läckor
* Kontroll och underhåll av anordningar och utrustning
* Installation och byte av vattenmätare
* Rengöring och inspektion av avloppsledningar
* Ingå i beredskap gata/VA
* Primära kontakter med kunder, VVS-företag och gräventreprenörer.
* Inköp av material och utrustning
* Arbetsledning/byggledning av mindre avhjälpande underhållKvalifikationer
Har du några års tekniskt arbete med fokus på service är det meriterande samt om du har erfarenhet från arbete med vatten- och avloppsledningsnät, rörinspektion, spolbilsarbeten och livsmedelshygien. Har du dessutom både tekniskt intresse och praktiska färdigheter samt erfarenhet att jobba i digitala verktyg så har du alla förutsättningar för att lyckas göra ett bra jobb.
Dina egenskaper
Vi letar efter en kollega med positiv inställning som har lätt för att samarbeta med andra. Som rörnätstekniker arbetar man oftast i team och i nära kontakt med våra interna och externa entreprenörer, vilket gör god samarbetsförmåga och stort eget ansvar extra viktigt.
Rollen innebär mycket kontakt med människor, så det är viktigt att du är lyhörd och kan kommunicera tydligt både med kollegor, kunder och allmänhet. Du har ett starkt servicetänk, är engagerad och lösningsorienterad. Du är öppen, delar gärna med dig av dina erfarenheter och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten och vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. I tjänsten kan du komma att arbeta i säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av viss information. Registerkontroll samt eventuell säkerhetsprövning kommer därför att genomföras i samband med anställning.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö Energi AB har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Information om hur vi hanterar personuppgifter vid rekrytering finns att läsa på vår hemsida www.eksjoenergi.se (Om Eksjö Energi, GDPR).
(Om Eksjö Energi, GDPR). Ersättning
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
Eksjö kommun (org.nr 212000-0589)
Eksjö Energi AB
VA-Chef
VA-Chef
Dennis Samuelsson dennis.samuelsson@eksjoenergi.se 0381-19 20 06 Jobbnummer
