Rördragare för ventilation och kanalrenovering
Skorstensbolaget i Stockholm AB / Processoperatörsjobb / Vallentuna Visa alla processoperatörsjobb i Vallentuna
2025-09-25
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skorstensbolaget i Stockholm AB i Vallentuna
, Stockholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Skorstensbolaget är ett företag med 18 anställda som utför reparation av skorstens/ventilationskanaler samt installationer av eldstäder och ventilation i Stockholmsområdet.
Våra kunder är bostadsrättsföreningar och privatpersoner och vi söker en person som kommer att arbeta med renovering av skorstenar & ventilationskanaler.
Du är noggrann, kvalitetsinriktat med bra servicetänkande, har en god samarbetsförmåga och erfarenhet inom bygg, murning eller kanalrenovering. Våra kunder är bostadsrättsföreningar och privatpersoner inom Stockholmsområdet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: arbeta@skorstensbolaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rördragare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skorstensbolaget i Stockholm AB
(org.nr 556538-6793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skorstensbolaget Jobbnummer
9526398