Röntgensjuksköterskor för sommarvikariat
2025-12-15
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Det här är Bild- och Funktionsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus
Hösten 2023 flyttade vår akutradiologiska verksamhet till SkaS Skövdes nya akutblock som är en nybyggnation på 40 000 kvadratmeter.
Här samlokaliserar vi en toppmodern akutröntgen utrustad med senaste tekniken i datortomografi och konventionell röntgen samt ultraljud med akutmottagningen, ambulansintaget och ambulanshelikoptern. Här finns även högteknologisk operationsavdelning med två hybridsalar utrustade med robot för intervention samt pre- och postoperativa avdelningar, en sterilteknisk enhet och en intensivvårdsavdelning. Det färdiga resultatet blir ett modernt akutsjukhus med goda förutsättningar att ta hand om framtidens ökande patientflöden. Med större ytor finns det gott om plats för ny medicinsk och teknisk utrustning vilket förbättrar vården och ger personalen en bättre arbetsmiljö. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du att arbeta omväxlande på nya akutröntgen och centralröntgen.
Bild- och funktionsmedicin vid Skaraborgs sjukhus består av radiologi, nuklearmedicin och interventionscentrum (IVC). Verksamheten bedrivs vid sjukhusen i Skövde och Lidköping. Årligen utförs ca 150 000 undersökningar.
Inom Radiologi SkaS arbetar vi med avancerad MRT-, datortomografi -, ultraljuds- och konventionell radiologisk diagnostik samt avancerad interventionsdiagnostik och behandling. I Skövde bedrivs verksamheten dygnet runt och Lidköping dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu röntgensjuksjuksköterskor för sommarvikariat.
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med varierande och lärorika arbetsuppgifter inom olika modaliteter. Vi har en modern utrustningspark på de olika modaliteterna och ett brett undersökningspanorama med allt från konventionell röntgen till mer avancerade undersökningar på både barn och vuxna.
På Interventionscentrum (IVC) arbetar vi med avancerad interventionsdiagnostik och behandling inom kärlkirurgi, kardiologi och radiologi. Vi har tre salar varav en hybridsal.
Verksamheten bedriver såväl akut som planerad vård och vi bemannar hela dygnet. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete på en arbetsplats med engagerade medarbetare, där klinisk verksamhet och utvecklingsarbete bedrivs sida vid sida.
Verksamheten inom Bild- och funktionsmedicin är en viktig del i vårdkedjan, vilket innebär att du kommer träffa många olika patienter från olika verksamheter och flöden på hela sjukhuset och Närhälsan.
Vi kan erbjuda dig stora möjligheter att utvecklas vidare inom ditt yrke, vilket är något vi värdesätter. Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du vara legitimerad röntgensjuksköterska. Det är meriterande med aktuell och relevant erfarenhet av akutradiologi.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och glädje till vårt team. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann och är ansvarstagande i ditt arbete. Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel samt intresserad av teknik och utveckling. För att trivas bör dina grundvärderingar stämma överens med våra - respekt för individen med patienten i fokus.Övrig information
Har du frågor kring vår verksamhet eller undrar hur enheten ser ut? Då är du varmt välkommen på ett besök eller auskultering.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7237". Omfattning
