Röntgensjuksköterska till MR
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-11-05
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
Radiologiska kliniken, Nyköpings lasarett
Vi söker engagerad röntgensjuksköterska till MR, radiologiska kliniken på Nyköpings lasarett!Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Vår röntgenavdelning på Nyköpings lasarett är i ständig utveckling och är utrustad med den senaste teknologin. Radiologiska kliniken har tre magnetkameror, två datortomografer, två slätröntgenlabb, två ultraljudslabb, ett genomlysningslabb samt mammografi för hälsokontroller. Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter samarbete och kontinuerlig utveckling.
Vi erbjuder
• En möjlighet till dagtidstjänst eller öppen för att diskutera ett schema med längre arbetspass/dag för en mer sammanhängande ledighet.
• Till exempel ett schema med längre arbetspass måndag - onsdag, 8 h torsdag och ledig fredag - söndag.
• En modern och välutrustad arbetsplats.
• Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
• En trygg och stimulerande arbetsmiljö.
• 95 % av våra patienter upplever kliniken som bra eller mycket bra.
• God gemenskap och stöd från kollegor.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Vi söker dig som
• Är legitimerad röntgensjuksköterska med erfarenhet av magnetkameraundersökningar.
• Har ett genuint intresse för patientvård.
• Är noggrann och ansvarstagande.
• Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Jenny Simonsson, 0155-24 52 48.
Fackliga företrädare Vårdförbundet Monika Fazakas, 0155-24 52 42.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på radiologiska kliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-04.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
