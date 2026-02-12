Röntgensjuksköterska till Barnröntgen
Är du röntgensjuksköterska som är redo för en ny utmaning och vill bredda och utveckla din kompetens inom flera olika modaliteter? På vår fina röntgenavdelning arbetar vi med barnen i fokus och där barnasinnet kommer fram även hos personalen.
Om du vill vara med och driva den bästa möjliga vård för de barn som besöker oss, sök tjänsten som röntgensjuksköterska på Barnröntgen!
Du erbjuds
en individuell introduktion där du även tilldelas en mentor för att du ska känna dig trygg och växa in i din roll
möjlighet till kompetensutveckling och internutbildning för fortsatt personlig utveckling i yrke
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma
ett givande arbete på Europas bästa sjukhus med vård i framkant.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Barnradiologin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge är Sveriges största barnröntgenverksamhet - och här står barnen alltid i centrum. Hos oss arbetar du med avancerad och högspecialiserad barnradiologisk diagnostik och forskning för barn och unga mellan 0 och 18 år. Den akuta verksamheten är öppen dygnet runt, medan planerade (elektiva) undersökningar utförs dagtid.
Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du arbeta med den allra senaste tekniken inom bland annat konventionell röntgen, genomlysning och datortomografi, möta barn och deras anhöriga både från akutmottagning och slutenvård - ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del i ett team där radiolog, röntgensjuksköterskor och andra professioner samarbetar tätt för att skapa trygghet, kvalitet och ett gott bemötande
Vi är en verksamhet med stort hjärta, där vi varje dag gör skillnad för våra yngsta och minsta patienter. Här hjälps vi åt, stöttar varandra och arbetar för en god arbetsmiljö med trivsel och gemenskap. Vill du kombinera avancerad radiologi med meningsfulla möten och ett arbete där barnens bästa alltid kommer först? Då kan det här vara arbetsplatsen för dig.
Arbetstiden är förlagd till vardagar och kvällar samt helger, med placering i Solna.
Vi söker dig som
har en fallenhet för att möta barn på barns vis
har helhetssyn och har en god kommunikationsförmåga där du behärskar svenska flytande i både tal och skrift
är ansvarsmedveten och tar stort ansvar för ditt eget arbete och söker vid behov efter information för att åstadkomma ett gott resultat
du har lätt för att samarbeta inom det interprofessionella teamet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska
Meriterande:
Intresse och erfarenhet av att arbeta med barn.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
