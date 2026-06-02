Rondväktare
Arbetstider: Varierande dag/kväll/natt/helg
Tjänsteställe: Malmö / Landskrona
Varaktighet: Behovsanställning, tillsvidare
Tillträde: Snarast möjligt
Kvalifikationer: Vi söker dig som redan är utbildad väktare (VU1 o VU2), som är säkerhetsmedveten, serviceinriktad och stresstålig med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador.
Det förekommer hantering av larmanläggningar och rapporterar med hjälp av ett digitalt rondinformationssystem.
Som väktare kan du jobba både inom- och utomhus, främst nattetid.
Du kommer till exempel att genomföra säkerhetskontroller ute hos våra kunder, se till att larm är påkopplat, fönster stängda osv.
Det är också väktarens ansvarsområde att se till så att inga obehöriga vistas bland våra kunders verksamheter och lokaler
I arbetet används flera tekniska hjälpmedel för övervakning på objektet vilket kräver att du som söker har goda datakunskaper och är van att jobba i Office-paketets alla program.
Administrativt arbete i reception, stationär bevakning samt in- och utpasseringskontroller av besökare och leverantörer är några andra arbetsuppgifter som kan förekomma.
Det är oerhört viktigt att kunna kommunicera både internt och externt, samt att du har en förmåga att se och möta vår kunds behov och har viljan att lära dig mer för att utvecklas tillsammans med oss och kunden.
Vi söker dig som är ansvarstagande och empatisk och som tycker att hänsyn och ärlighet är viktigt. Du är en lagspelare som med gott kamratskap naturligt bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi vill att du som söker tycker om att arbeta med människor och har ett tydligt serviceinriktat engagemang.
Våra allmänna krav är att du som söker ska ha:
• gymnasiekompetens
• flytande svenska i tal och skrift
• mycket god engelska i tal och skrift
• har fullgod kommunikativ förmåga
• god hälsa och fysik
• drogfri
• ordnad ekonomi
• körkort B
För den här tjänsten krävs även att du redan har:
• väktarutbildning (VU1+ VU2)
Meriterande kvalifikationer är 2-4 års erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, tekniskt kunnande, erfarenhet av självständigt arbete, tidigare arbete inom bevakning samt utbildning/kompetens inom fastighetsteknik
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet. Då vi är ett säkerhetsklassat företag görs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.
En behovsanställning är en anställningsform som kan generera många arbetspass och timmar i månaden men det kan även bli något färre timmar, allt beroende på behovet. Behovsanställningen kan i förlängningen leda till en tjänst med ett fast arbetstidsmått.
Då vi är måna om att öka mångfalden i vår verksamhet ser vi gärna kvinnliga sökande!
Är du en person som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag? Då är detta jobbet för dig.
Skicka din ansökan med personligt brev, CV samt referenser till jobb@gdr.se
För mer information om tjänsten kontakta oss på jobb@gdr.se
Urval sker löpande.
For denna tjänst har vi valt våra rekryteringskanaler och ber försäljare o.dyl att respektera det
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: jobb@gdr.se Arbetsgivare GdR Security Group AB
(org.nr 556520-4434)
Cypressvägen 12
)
213 63 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
