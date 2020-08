ROI Media söker ekonomiassistent - Return OI AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Return OI AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2020-08-26ROI är ett entreprenörsdrivet teknikföretag som grundades 2017 med ambitionen att bli den självklara partnern av leadsgenerering i Norden. Vårt smarta koncept med landningssidor, där vi kopplar ihop köpare & leverantör i deras specifika bransch och geografiska område, har tagit oss en god bit på vägen mot detta första delmål. Idag har vi över 150 nöjda kunder och kommer nu att utöka verksamheten ytterligare - både i Sverige och internationellt. Under 2020 gick BGF in som investerare i bolaget för att stödja den framtida tillväxten i Storbritannien och Europa. Det här är din chans att komma ombord i början av nästa etapp av vår resa.ROI är ett spännande företag med stora framtidsvisioner, som nu ska utöka sitt team med fler likasinnade medarbetare.Du kommer att få arbeta med ett av de ledande företagen inom ett nytt fält av online teknologi - där du får möjligheten att vara med på en otrolig tillväxtresa.Sammanfattning av jobbAtt ge tillförlitligt och konsekvent stöd till verksamheten vid utarbetandet av räkenskaper, analyser och avstämningar2020-08-26Ansvar för att bevaka samt bearbeta utestående försäljningsfakturor för betalning. Detta kommer vara en betydande del av rollen till en början och tidigare erfarenhet av detta är meriterande.Stämma av leverantörs-/kundutdrag och förbereda betalningskörning för signeringUpprätthålla aktuell rapport för äldre gäldenärer för veckorapporteringBankavstämningarKundfakturering, se till att faktureringen behandlas i tidBistå vid utarbetandet av räkenskaperna för månadsslut under överinseende av finansdirektörenSamarbete och samordning med andra team för att hantera frågor som rör fakturering och leverantörsreskontra (inklusive extern bokförare)Stödja FD med utarbetande av månadsrapporter, variansanalys, budgetar och prognoser efter behovBistå vid revisioner genom att tillhandahålla information till revisorer efter behovAndra ad hoc-uppgifter till stöd för FD/VD/FörsäljningschefÖnskvärtErfarenhet av att använda Fortnox bokföringsprogramFörståelse och erfarenhet av transaktionsredovisning/bokföringViktigtEngelsktalandeErfarenhet av att arbeta i redovisningsrollUppmärksamhet på detaljerGoda kunskaper i Microsoft ExcelProfessionellt sättUtmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmågaFörmåga att göra flera saker samtidigt och kunna prioritera arbetsuppgifternaSjälvgående och entusiastiskSista dag att ansöka är 2020-09-30Return OI ABGårdsfogdevägen 18A16867 BROMMA5333755