Robotsvetsare till Sonstorps Mekaniska
Complete Partner Norrköping AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2025-09-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Complete Partner Norrköping AB i Norrköping
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av svetsrobot? Är du tekniskt intresserad och vill arbeta i ett team på ett mindre företag med tillverkning av stora stålkonstruktioner?
Då kan robotsvetsare på Sonstorps Mekaniska vara rätt plats för dig!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som robotsvetsare på Sonstorps Mekaniska kommer du att:
Ingå i ett mindre team med erfarna kollegor.
Vara ansvarig och delaktig i hela tillverkningsprocessen där ni programmerar och simulerar i 3D miljö, häftsvetsar detaljer manuellt och provsvetsar stora konstruktioner med roboten.
Robotsvetsa i svart material med rörtråd. Även viss svetsning i rostfritt förekommer.
Ingå i produktionsteamet som tillverkar större konstruktioner med långa cykeltider och svetsar stora A-mått där all övervakning och justering ingår i ansvaret.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning mot svets eller CNC.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i en tillverkande industrimiljö.
Är allmänt mycket tekniskt intresserad.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av tillverkningen av stora stålkonstruktioner.
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Är en lagspelare och trivs med att arbeta i ett mindre team.
Är nyfiken, tekniskt intresserad och vill utvecklas i din roll som robotsvetsare.
Om Sonstorps Mekaniska
Sonstorps Mekaniska är ett renodlat legoföretag med inriktning på licenssvetsning av stora stålkonstruktioner, lyftverktyg samt tryckkärl.
Under åren har en unik kompetens inom svetsning, detaljtillverkning, projektledning och dokumentation byggts upp tillsammans med våra kunder.
Vår företagskultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och där individens deltagande roll är en viktig del i företaget. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en spännande och varierande arbetsmiljö med många nya detaljer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett erfaret team. Du får möjlighet att vara med i hela tillverkningskedjan och arbeta långsiktigt i ett företag där sammanhållning, struktur och personlig utveckling värderas högt.
Välkommen till Sonstorp. En plats där du kan växa långsiktigt och bidra i en verksamhet med mycket erfarenhet!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till Sonstorps Mekaniska samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "Robotsvetsare Sonstorp" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Complete Partner Norrköping AB
(org.nr 556116-7585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532896