Robotsvetsare - heltid
J.H. Tidbeck AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tranemo
2025-08-28
Är du noggrann, nyfiken och har svetskunskaper? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och gillar att arbeta i team? Då kan du vara den vi på Tidbecks söker!
Tidbecks är ett verkstadsföretag belägget i Ljungsarp i Tranemo Kommun. Vi konstruerar, producerar och levererar olika slags kundunika produkter. Vi är specialister på att tillverka beröringsskydd, filter och produkter med tråd och plåt.
På Tidbecks arbetar vi tillsammans för ett hållbart företag både idag och i morgon. Vi ser våra anställda som en av våra viktigaste resurser, där vi utbildar personalen och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag.
Vi söker nu en Robotssvetsare till vår svetsrobot (ABB IRC 5) - en roll där du får arbeta praktiskt, utveckla dina tekniska färdigheter.
Om tjänsten:
Som robotssvetsare på Tidbecks kommer du att arbeta med att:
• Programmera och ställa maskiner.
• Efterbearbeta och kontrollera produkterna för att säkerställa en hög kvalitet.
Vi söker dig som:
• Har grundläggande svetskunskaper (MIG, MAG och TIG i rostfritt och olegerat)
• Har industrivana
• Är noggrann i arbetsutförandet.
• Är nyfikenhet och en vilja att utvecklas i rollen.
• Både kan arbeta i team och självständigt.
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av CNC.
• Tidigare erfarenhet som robotssvetsare.
• Vana av fysiskt arbete.
• Kunskaper inom robot/maskinprogrammering.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar.
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men skiftarbete kan förekomma.
Hos Tidbecks får du möjlighet att utvecklas i ett tekniknära arbete där din noggrannhet och vilja att lära värderas högt. Vi är ett team som stöttar varandra och ser till att jobbet blir både roligt och effektivt.
Tillsättning av tjänst omgående. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
