Robotprogrammerare till expansiva Carbonia i Malmö - Standby Workteam AB - Maskiningenjörsjobb i Malmö

Standby Workteam AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö2021-04-12Carbonia Composites är en serietillverkare och utvecklingspartner av avancerade kolfiber- och glasfiberkomponenter. Våra kunder återfinns inom flertalet branscher där krav på hög teknisk kompetens tillsammans med hög kvalitet ställs. Vi levererar direkt till Audi, BMW, Volvo, Mercedes AMG och RECARO. Vi tillverkar även en rad andra kolfiberkomponenter som antennsystem för VSAT, röntgenbord för medicinteknik mm. Våra kunders ständiga kostnadsreduceringskrav medför att vi nu vill automatisera till en mycket högre grad. Vi är idag 22 anställda och omsätter 45 mkr. Läs mer på http://carbonia.se/ Robotprogrammerare till expansiva Carbonia i MalmöÄr du innovativ och kreativ och vill driva och genomföra automatisering, robotisering och nyinvesteringar för att möta bilindustrins krav på effektivitet och kvalitet?Har du ett stort intresse för produktionsteknik och vill rationalisera och förbättra arbetssätt, rutiner och utrustningar? Trivs du med att arbeta självständigt med frihet under ansvar där du har stora möjligheter att påverka din situation i en snabb och prestigelös organisation? Då är detta kanske ditt nästa steg i karriären!2021-04-12Du ska driva den produktionstekniska utvecklingen inom robotautomation. Ditt övergripande ansvar blir att utveckla och säkerställa bolagets automatiseringsarbete och arbetsmetodikutveckling, både praktiskt och administrativt.Du erbjuds en kvalificerad och omväxlande tjänst, med stora utvecklingsmöjligheter, i ett företag i tillväxt.I dina ansvarsområden ingår bland annat:Projektleda nyinvesteringarKonstruktion av enklare hjälpmedel och modifieringarVara drivande i vidareutvecklandet av arbetssätt och processer tillsammans med produktionenDriva och implementera kostnadsbesparande åtgärder i produktionenGenomföra de praktiska åtgärderna som ett resultat av avvikelseärenden, både interna och externaAnsvara för att nyutveckling och ändringar blir dokumenterade enligt föreskrivna rutinerUtbildning av operatörer efter genomförda projektDu är gymnasie- / högskoleingenjör eller motsvarande och har erfarenhet av PLC- och robotprogrammering. Du gillar att mecka och har erfarenhet av tillverkande industri, gärna bilbranschen. Meriterande med erfarenhet av projektledning. Goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift.Du är drivande och ansvarsfull och brinner för utveckling och effektivisering. Du kan prioritera och organisera ditt arbete även i pressade situationer. Du är praktiskt lagd och gillar att skruva och fixa. En prestigelös tekniker och "bilnörd" som trivs i en mindre organisation.Tjänsten är på heltid och tillsvidare.I denna rekrytering samarbetar Carbonia med Standby Workteam. Vi rekryterar löpande och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, tel. 0733-763988.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-12Standby Workteam AB5685381