Rivare/snickare
2026-02-06
Rivare/snickare - badrum
PN Entreprenad AB - Stockholm
Det är en kombinerad tjänst som rivare och snickare.
Vi söker efter dig som behärskar och gillar yrket som rivare och som har erfarenheter av att utför rivning av badrum.
Samt snickerikunskaper för stängning av väggar, golv och tak.
Vi söker en dig som har flera års erfarenhet av rivning/snickeriarbeten och som har stor förståelse hur man på ett effektivt och säker sätt river och bygger upp badrum.
Vi renovera badrum i storstockholm där du kommer ingå i ett team med hantverkare/kollegor som utför totalentreprenader av badrum.
Vi river ner badrummen till grunden innan återuppbyggnad kan ske.
Arbete är delvis tungt, så du behöver ha goda fysiska förutsättningar.
B-körkort och svenska eller engelska i tal och skrift är ett krav.
Arbete omfattar följande arbetsmoment.
Etablering av arbetsplats - täcka golv och ev. möbler, stänga av delar av arbetsplatsen med plast för att begränsa dammets möjlighet att sprida sig.
Meriterande om du kan utföra enklare vvs arbeten med att proppa vattenrör.
Rivning av kakel/klinkers
Rivning skivmaterial på reglade väggar och puts/fix från massiva väggar
Bila bort flytspackel på golv
I vissa fall bila bort delar av betonggrund och förbereda spår i betong för dragning av avlopp
Förberedande arbete med spårning i väggar och tak så att vi sen kan dra el / vvs
Ta hand om byggavfall som placeras i säckar utanför arbetsplatsen
Grovstädning efter rivning
Snickeriuppgifterna handlar om att regla väggar, tak och golv, stängning av väggar och golv med plywood, gips och golvspån. Gjutning av golv med betong samt flytspackling.
Vad erbjuder vi?
Du kommer ingå i ett team om 7-8 hantverkare där din insats kommer var betydande för fortlöpande renovering / uppbyggnadsarbete.
Din arbetsplats kommer vara varierande då du byter arbetsplats varje vecka.
Arbetsbil lämpat för yrket
Moderna och nya arbetsverktyg så att förutsättningar är dem bästa för att kunna utföra ett bra arbete.
Ett utmanande arbete där du kommer kunna utvecklas.
Låter detta som ett spännande och intressant arbete, tveka inte att söka jobbet som rivare/snickare på PN Entreprenad
Tjänsten kommer tillsättas omgående.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
