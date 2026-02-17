Ridlärare med häst- och stalltjänst
Vår anläggning ligger i vackra omgivningar och har omkring 350 elever. Ridskolan drivs av föreningen, har 30-talet hästar, nära till skogsparti och öppna områden att rida på, uppvärmt ridhus och paddock, samt egna sommarhagar.
Vi har både ponnyer och stora hästar, och elever från 4 år och uppåt, i grupper från nybörjare till de som rider i mer avancerad grupp. Skötarsystemet hos oss är unikt, då skötarna får ta ut hästarna i skog och mark under kontrollerade former, och är därmed en viktig del av verksamheten.
Arbetsuppgifterna är bland annat häst- och stallskötsel, viss anläggningsvård, planering av undervisning och aktiviteter av olika slag, som hålls i ridskolans regi, samt teori- och ridundervisning. Du bör ha som lägst en SRL1-utbildning.
Önskvärt är kunskaper i administrationssystemet Hippocrates, samt vana vid datorarbete i Word och Excel eller liknande.
Anställningsgrad 50%
Möjlighet till utökning av tjänstegraden finns
Arbete på helger ingår
Lön och arbetsvillkor enligt kollektivavtal
Körkort B-behörighet är ett krav
Tillträde snarast, intervjuer sker löpande.
Mera information om Valla Ponnyklubb och vår verksamhet hittar du på www.vallaponnyklubb.se
Vill du vara en del av vår fina verksamhet?
Välkommen med din ansökan till ansokan@vallaponnyklubb.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: ansokan@vallaponnyklubb.se
Detta är ett deltidsjobb.

Valla Ponnyklubb
583 30 LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Ridskolechef
Ridskolechef
Helena Lindqvist-Pettersson
ridskolechef@vallaponnyklubb.se
0705222551
