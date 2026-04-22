2026-04-22
Kristianstads Ridklubb bildades 1946. Vi är en ideell förening som består av omkring 300 medlemmar. Vår anläggning ligger i Hammarslund, en oas belägen ett stenkast från centrum med goda bussförbindelser och cykelvägar. På anläggningen finns ridskolans c:a 30 egna hästar och ponnyer, samt ett tiotal privatuppstallningar. Ridskolan bedriver undervisning för såväl nybörjare som tävlingsryttare och har även en väletablerad verksamhet för ryttare med funktionsvariationer.
På anläggningen finns ridhus 20 x 60 m, ridhus 12 x 18 m samt två belysta uteridbanor. I den lummiga björkskogen finns vår 2 km långa galoppsträcka. Vi har även hopphage med naturhinder en bit från stallet.
Vi behöver nu utöka vårt arbetsteam och söker en ny ridlärare.
Vi söker dig som har utbildning hippolog, SRL II eller högre, eller har motsvarande kunskaper och erfarenhet. För att trivas hos oss ska du som söker ha mycket god pedagogisk och social förmåga samt stort intresse för utveckling. Ditt fokus är att undervisa elever på olika nivåer och uppskatta att jobba på ridskola. Inriktning mot hoppning är meriterande. Vi ser också gärna att du har B-körkort med utökat behörighet, alternativt BE-körkort.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och du behöver gilla att arbeta i en flexibel organisation där tjänstens innehåll kan ändras över tid. Du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är en god lagspelare och värdesätter att jobba tillsammans i ett team. Självklart har du ett brinnande intresse för hästar och ridsport, och du sätter eleven och hästen i fokus.
Tjänsten innefattar:
Undervisning för barn och vuxna, från nybörjare till träningsgrupper
Tillriding och utbildning av våra hästar
Stalltjänst
Viss administration (Hippocrates, mail och telefon med elever/medlemmar)
Tjänstgöringsgrad: 70 - 100 % enligt överenskommelse. Tjänstgöring dag- kväll- och helger enligt schema. 6 månaders provanställning tillämpas. Kollektivavtal finns (Fastighets). Tillträde i månadsskiftet juli/augusti eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: karin@kristianstadridklubb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan, ridlärare". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Ridklubb
291 58 KRISTIANSTAD
