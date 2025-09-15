Revisionssamordnare
Quest Consulting Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bli en del av Quest Consulting! Vi söker en Revisionssamordnare för att kunna hjälpa vår kund.
Uppdragsbeskrivning
Rollen syftar till att säkerställa att revisionerna på kundens respektive geografier genomförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samt följer lagd tidsplanen. Detta genom att leda arbetet med att samordna revisionen från planering till överlämning till driftorganisation inklusive revisionsuppföljning och rapportering.
I rollen ingår även att löpande följa uppsatta mål under genomförandet och vara drivande i att avvikelser och förbättringar hanteras i rätt tid.
Exempel på arbetsuppgifter är att ta fram en gemensam tidplan för revisioner, avstämning mot optimal plan, riskanalys, samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor och arbetsleda AMS, ta fram etableringsplaner samt APD.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av liknande roller, tex koordinator av anläggningsstopp vid kärnkraftverk, processindustri etc.
God kunskap om arbetsmiljö inom tung industri.
Utbildning inom relevant område.
Gärna 10 år+ erfarenhet.
Meriterande
Erfarenhet från kraftvärmeföretag.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9508717