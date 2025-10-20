Reverse Engineer av mjukvara
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker vi dig med kunskap i reverse engineering av mjukvara som vill utvecklas i din roll hos oss. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer tillhöra kryptokontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen ska bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten. Du kommer arbeta vid ett kontor vars uppdrag är att stödja signalunderrättelse- och informationssäkerhetsverksamheten med kryptologiska utmaningar.
Du kommer att ingå i en enhet som arbetar med kryptoverksamhetens produktion. Din roll består i huvudsak av reverse engineering av mjukvara och analys av kodbaser inriktat mot kryptoimplementationer. Det kan även förekomma utveckling av verktyg för automatiserad kodanalys, samt uppsättning av testmiljöer.
Du kommer till en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom kryptologi, matematik och IT-säkerhet, där vi tar tillvara varandras idéer och aktivt hjälps åt för att tillsammans nå resultat. Förutom samarbetet med din enhet så samverkar du med övriga delar av avdelningen för Cyberverksamhet samt med andra delar av myndigheten.
Resor i tjänsten kan förekomma såväl inom Sverige som internationellt.
Du kan
Vi söker dig som har:
En akademisk examen inom tekniskt område så som cybersäkerhet, datateknik, datalogi, kryptologi, matematik eller fysik.
Kunskap inom reverse engineering av mjukvara
God vana att arbeta i Linux-liknande operativsystem på kommandoradsnivå
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskaper inom ett eller flera av följande områden: Java, Kotlin, ObjectiveC och/eller Swift
C/C++ eller andra lågnivåspråk
Android och/eller iOS
Kompilatorer och datorarkitekturer
Standardimplementationer av kryptofunktionalitet (t.ex. OpenSSL, BouncyCastle)
Kontainerisering och/eller virituella maskiner
Arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling, designmönster och systemarkitektur
Du kommer ha goda möjligheter att lära dig mer om ovanstående områden i tjänsten.
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser nedan egenskaper som särskilt viktiga i denna roll:
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt.
Självgående : Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Utvecklingsorienterad: Har lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Driver och implementerar förändring.
Problemlösande analysförmåga: Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta nummer 010-557 47 04 v.43-45 010 557 46 93 v.46. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-11-16
Referensnummer 2025FRA1208-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9564029