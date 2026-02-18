Retention Specialist
2026-02-18
Vi är Culligan Nordic Group
Culligan Nordic är en del av Culligan International Group, en global ledare inom vattenrening med huvudkontor i Chicago och verksamhet i över 90 länder. Med ca 400 anställda i Norden är vi en av regionens största aktörer inom dricksvatten, kaffe och storkök. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel. Vi är ett företag i tillväxt, och i Norden växer vi framför allt genom förvärv. Det skapar spännande möjligheter och ett högt förändringstempo - men samtidigt en stabil grund i en kapitalstark internationell koncern.
På Culligan värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Det här är inte en traditionell kundtjänstroll. Som Retention Specialist blir du navet mellan kund, affär och framtid. Du möter kunder som tvekar, vill lämna eller behöver påminnas om varför de valde oss. Du lyssnar, analyserar, utmanar och guidar - med målet att bygga långsiktiga relationer som verkligen håller.
2025 startade vi upp ett initiativ med ökad fokus på retention med ett tydligt mål i sikte: mindre churn, nöjdare kunder. Här bygger vi ett proaktivt, datadrivet och affärsnära sätt att arbeta med kundlojalitet - och du blir en av nyckelspelarna. Du blir inte bara den som räddar kunder, utan också den som fångar upp vad som fungerar, vad som skaver och vad vi kan förbättra. Kundens röst i organisationen, helt enkelt.
Här handlar det om viktiga kundrelationer och verklig påverkan. Du triggas av att förstå kundens behov, skapa hållbara lösningar och se hur ditt arbete förändrar både kundnöjdhet och affären. När du lyckas märks det - i siffror, i nöjda kunder och i bolagets utveckling. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att få dig med på resan!
Du kommer att:
Stå i frontlinjen för våra kundrelationer, i daglig dialog med kunder som överväger att lämna, förändra eller utveckla sitt samarbete med Culligan
Djupdyka i kundens behov, affär och utmaningar för att hitta lösningar som skapar värde för både kunden och oss
Aktivt vinna tillbaka, säkra och utveckla affärer - med tydligt fokus på att minska churn och öka kundens livstidsvärde
Jobba både datadrivet och relationsdrivet: proaktivt utifrån insikter och mönster, och reaktivt i skarpa kunddialoger
Driva retentionsamtal som faktiskt gör skillnad - med rätt erbjudande, ton och tajming
Följa upp och analysera ditt arbete i CRM, alltid med KPI:er och affärsresultat i sikte
Vara kundens röst in i organisationen och leverera skarpa insikter om vad som fungerar, vad som skaver och vad vi måste bli bättre på
Arbeta tätt tillsammans med bland annat Customer Care, Sales, Marketing och Service för att skapa en sömlös premiumupplevelse som får kunder att stanna, växa och rekommendera oss
Vi tror att du:
Trivs i telefon och älskar att interagera med kunder - för dig är varje samtal en möjlighet att påverka affären och skapa värde
Har erfarenhet från sälj, retention, account management eller kundservice - gärna med fokus på att minska churn och bygga kundlojalitet
Är skarp och analytisk, läser mellan raderna och tar insikter från dialog till konkreta lösningar
Tar fullt ägarskap - du driver varje ärende, räddar avtal och ser till att inget lämnas osagt eller obesvarat
Förstår värdet av långsiktiga relationer och arbetar alltid med hållbara, affärsmässiga lösningar - inte kortsiktiga quick fixes
Är datadriven, systemvan och strukturerad, men trivs i högt tempo och med resultat som måttstock
Är mer än en administratör - du vill förstå kunden, skapa resultat och vinna tillbaka relationer på riktigt!
Ditt team
Du blir en del av vårt nordiska retentionteam, som idag består av tre personer i Norge och en i Finland. Teamet växer, och vi jobbar uppbyggande för att stärka vår kapacitet och närvaro i hela Norden. Retentionteamet ingår i marknadsavdelningen, och du jobbar tätt tillsammans med Customer Care som sitter på samma kontor. Här händer saker, beslut tas och initiativ belönas. Samtidigt finns utrymme att göra rätt: förstå kunden, analysera behov och bygga lösningar som håller över tid.
Varför Culligan?
Vi växer snabbt, framför allt genom förvärv, och varje år adderas nya bolag till vår nordiska familj. Vi värdesätter tydliga mandat, hög kvalitet och tror starkt på att vi lyckas bäst tillsammans. Med stabila ägare, god lönsamhet och en klar riktning framåt har vi både trygghet i ryggen och blicken stadigt riktad mot framtiden. Vi hoppas att du vill vara med och bidra!
Plats
Tjänsten utgår från vårt kontor i Sundsvall.
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att kontakta dig inom ett par veckor från ansökan. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
