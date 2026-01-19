Resurspedagog Trafique Sweden AB
2026-01-19
Resurspedagog - Trafique Sweden Nässjö
Vill du vara med och stötta människor på deras resa mot ett nytt yrke? Brinner du för att motivera och hjälpa andra att lyckas? Då kan du vara den vi söker som resurspedagog till vår framtida verksamhet i Nässjö
Trafique Sweden Nässjö ingår i VFG gruppen. VFG är ett växande utbildningsföretag med cirka 100 anställda, en omsättning på 120 miljoner kronor och verksamhet på fyra orter: Växjö, Jönköping, Karlshamn och Skövde. Nu är vårt mål att även etablera verksamhet i Nässjö.
Vi utbildar framtidens yrkesförare, maskinförare och fordonstekniker - och bidrar varje dag till att stärka kompetensförsörjningen inom samhällsviktiga branscher.
Nu söker vi en engagerad resurspedagog som vill stötta våra deltagare, i samarbete med Arbetsförmedlingen, på deras väg mot tung behörighet buss.
Därför ska du jobba hos oss
Hos Trafique Sweden Nässjö får du:
Vara en del av ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors liv.
Arbeta i en nära och stöttande organisation med korta beslutsvägar.
Bidra till att fler når sina mål och får en framtid inom transportbranschen.
En arbetsplats där kompetensutveckling uppmuntras och prioriteras.
Tillhöra en kultur som genomsyras av våra värdeord: stötta, motivera och engagera.
Om rollen
Som resurspedagog på Trafique Sweden Nässjö blir din huvuduppgift att hjälpa deltagarna med teorin kopplat till utbildning för tung buss. Du kommer att arbeta nära kursdeltagarna, följa deras utveckling och ge individuellt stöd så att de kan nå sina mål.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Stötta och motivera deltagare i deras teoretiska studier.
Anpassa stöd efter individens behov och förutsättningar.
Samarbeta med utbildare och övrig personal för att skapa bästa möjliga lärmiljö.
Följa upp deltagarnas utveckling och framsteg.
Bidra till en trygg, inkluderande och uppmuntrande utbildningsmiljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete eller liknande roll.
Är lyhörd, tålmodig och har förmåga att skapa goda relationer.
Har intresse för, eller kunskap om, transportbranschen.
Är lösningsorienterad och tycker om att stötta människor i deras utveckling.
Kan kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Har B-körkort (krav).
Erfarenhet från vuxenutbildning eller arbete med deltagare via Arbetsförmedlingen är meriterande.
Placering och omfattning
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Nässjö. B-körkort är ett krav. Tjänsten kan komma att tillsättas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning. Provanställning 6 månader tillämpas.
Tillsammans skapar vi en trygg, hållbar och modern utbildningsmiljö för nästa generations yrkesproffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansokan@vfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurspedagog Nässjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vfg Utbildning AB
(org.nr 556249-6629), http://www.vfg.se
571 40 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafique Sweden Nässjö Kontakt
Verksamhetsansvarig
Marcus Jönsson marcus.jonsson@vfg.se 076-3364420 Jobbnummer
9691745