Resurspedagog, Hjortsbergaskolan
Grundskollärarjobb / Alvesta
2025-09-26
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Hjortsbergaskolan är en F-6-skola med fritidshem. Skolan ligger i Hjortsberga samhälle, ca 1 mil från Alvesta tätort och vi har sjön inpå knutarna. Vårt upptagningsområde är Hjortsberga samhälle och från byarna runt omkring, ca 85% av eleverna åker skolskjuts.
Hjortsbergaskolan vill, i samarbete med vårdnadshavare, utveckla aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Vi ska vara en skola där varje elev ges möjlighet att utveckla sina egna förmågor, skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska motiveras till lärande och erbjudas en trygg plats med god struktur och höga förväntningar.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som resurspedagog hjälper du elever som är i behov av lite extra stöd under skoldagen. Det kan gälla undervisning i klassrummet, men även under raster då det ibland kan kännas svårt för elever att delta i rastverksamheten. Det kan även vara viss tid på fritidshemmet.
Du får på Hjortsbergaskolan arbeta tillsammans med duktiga kollegor som alltid stöttar varandra. Vi elever, lärare, fritidspersonal, elevassistenter och rektor söker dig som är driven, har bred kompetens. Du värnar om elever och är intresserad av att anpassa undervisningen så att den ligger på en lagom nivå. För oss alla är det viktigt att du vill ha ett nära samarbete med oss som arbetar på skolan. Kvalifikationer
Det är en fördel om du har pedagogisk utbildning, utbildad socialpedagog eller lärarexamen med rätt ämnesbehörighet kan också vara meriterande.
Det är bra om du har kunskap i de ämnen som undervisas, men framför allt ska du kunna kommunicera med eleverna och möta deras behov och förutsättningar.
Arbetet inkluderar en del dokumentation och du kommer också att vara i kontakt med vårdnadshavare. Tidigare vana av att arbeta med barn och känna dig trygg med att säkerställa utveckling mot satta mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter också att du har god samarbetsförmåga samtidigt som det är viktigt att du har en egen drivkraft.
Du ska vara social och ha lätt för att skapa goda relationer till barn, föräldrar och kollegor. Du ska vara strukturerad, tydlig och konsekvent kunna ta egna initiativ med en stor portion av engagemang och flexibilitet.
Du ser möjligheter istället för hinder.
Du ser det som självklart att skapa förutsättningar för alla barnen så att de får en god utveckling i stimulerande miljö.
ÖVRIGT
