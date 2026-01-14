Resurspedagog/elevassistent till Älghultskolan
2026-01-14
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Älghultskolan är en tvåparallellig högstadieskola med cirka 110 elever. Vi har alltid våra elevers utveckling, lärande, trygghet och studiero i fokus.
Älghult ligger cirka 35 minuters bilväg från Nybro, Lessebo, Braås och Rottne.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att verka som resurs för elever i behov av särskilt stöd. Tjänsteinnehållet är dynamiskt eftersom vi anpassar våra resurser utifrån behov kontinuerligt. Exempelvis kan det handla om stöttning i klassrummet eller enskild undervisning i annan lokal. Du arbetar självständigt nära övrig personal och elevhälsoteamet. Du hanterar konfliktsituationer som kan uppstå och håller nära kontakt med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning på minst gymnasienivå. Det är meriterande om du har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med elever med svåra NPF-utmaningar. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar. Du har ett positivt förhållningssätt, förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och har goda kunskaper i att möta barns olika behov. Andra viktiga förmågor är att tycka om utmaningar och vara lyhörd för förändringar. Du är självständig, har stor empatisk förmåga, är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer och du kommunicerar tydligt och effektivt. Tjänsten kräver ett lågaffektivt bemötande och förhållningsätt. Det är meriterande att ha erfarenhet från pedagogiskt arbete med elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
