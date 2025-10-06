Resurs/fritids på mellanstadiet!
Fören Backaskolan / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2025-10-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Backaskolan i Malmö
Backaskolan söker en engagerad och erfaren medarbetare som brinner för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Om du har tidigare erfarenhet av att undervisa elever på mellanstadiet, arbetat som elevassistent och i särskilda undervisningsgrupper, då kan det här vara jobbet för dig!
Din erfarenhet och kunskap kommer att vara ovärderlig för att skapa en trygg och stödjande miljö för våra elever.
Du kommer att ha en nyckelroll i att planera och genomföra olika aktiviteter för eleverna, samtidigt som du säkerställer en trygg och stimulerande miljö under skolan och på fritids. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att erbjuda stöd i vår studieverkstad under skoldagen samt att vara en del av mellanstadiets fritidsaktiviteter på eftermiddagen. Hos oss får du möjlighet att vara en viktig del av elevernas utveckling och trivsel både i och utanför klassrummet.
Om du är redo att göra verklig skillnad i elevernas liv och tror att du har det som krävs för att vara en del av vårt fantastiska team, tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Ansvarsområden inkluderar:
arbeta som resurs i en flexibel studieverkstad som stöd för elever
driva och ansvara för fritidshemmet 4-6 och säkerställa en meningsfull, aktiv och rolig verksamhet.
Undervisa i skolans värdegrundsarbete och främja en positiv samarbetsmiljö.
Upprätthålla regelbunden kommunikation med vårdnadshavare för att säkerställa en nära samverkan mellan skolan och hemmen.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med barn och elever med NPF-diagnoser är meriterande.
Goda IT-färdigheter för att skapa struktur och planera aktiviteter.
Förmåga att arbeta självständigt samt i team.
Anställningsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter samt förmåner enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev där du beskriver din erfarenhet och motivation för tjänsten. Märk din ansökan med "Resurs/fritids". Vi ser fram emot att få läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: ansokan@backaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resurs/fritids". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Backaskolan
Ö Fäladsg 46-48, byggn 25 (visa karta
)
212 24 MALMÖ Arbetsplats
Backaskolan Jobbnummer
9541362