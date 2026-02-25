Resurs
2026-02-25
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vår skola ligger fint belägen i Täby - Skarpäng.
På skolan går det ca 500 elever. Vi tror på varje elevs möjlighet att utvecklas utifrån
sina förutsättningar- kunskapsmässigt, motoriskt, kreativt och socialt. Därigenom ger
vi förutsättningar för trygghet, nyfikenhet och lust att lära.
Vill du arbeta på en skola och med ett team som vill utveckla det kollegiala lärandet?
Vi erbjuder dig en arbetsplats med vetgiriga elever, erfarna, motiverade och
engagerade kollegor. Vi arbetar tillsammans för ett lärande för livet. Två ledord för
Publiceringsdatum2026-02-25
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har erfarenhet av liknade
arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
• har en positiv inställning och vill arbeta i ett nära samarbete med övriga
pedagoger
• är lyhörd och sätter elevens behov i fokus.
• sätter stort värde i mötet med elever och föräldrar
• är självständig och en ansvarstagande person.
• är flexibel och har ett lågaffektivt bemötande.
• inspirerar och bidrar med idéer i vår strävan att alltid bli bättre
• har god organisationsförmåga och kan hantera oförberedda situationer
• har ett driv och trivs att arbeta i team
Låter detta intressant så välkommen med din ansökan.
Tjänsten är en visstidsanställning med start omgående. Ersättning
