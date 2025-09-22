Restaurangpersonal till Halloween och Jul
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart ett helt nytt vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
- Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
- Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
- Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
- Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget
Som medarbetare på Lisebergs restauranger blir du en del av ett engagerat och varmt team som tillsammans skapar oförglömliga restaurangupplevelser för våra gäster.
Du tillhör enheten Lisebergs restauranger, där vi levererar service i toppklass i en stämningsfull och unik miljö.
I din roll samarbetar du dagligen med kollegor inom kök, servering, disk och värdskap - alla med samma mål: att skapa magi för våra gäster. Hos oss är varje roll lika viktig, och tillsammans bidrar vi till helhetsupplevelsen.
Julen på Liseberg
Under julsäsongen förvandlas Liseberg till ett gnistrande vinterlandskap där julen gör entré redan i november. Oavsett väder i övriga Göteborg ligger snön vit hos oss, och stämningen är lika varm som glöggen vi serverar. Flera av våra restauranger erbjuder klassiska julbord, och därför söker vi nu engagerade buffévärdar som vill vara med och skapa julmagi för våra gäster.
Vi söker nu:
- Kockar
- Köksbiträden
- Diskpersonal
- Hovmästare
- Servitriser/Servitörer
- Buffévärdar till julborden
- Restaurangbiträden/Runners
- Bartenders
Så ser en vanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi. Det gör du genom att:
- Sprida glädje och skapa en välkomnande atmosfär i våra restauranger - du är en nyckelspelare i gästernas upplevelse.
- Servera/laga mat och dryck med känsla för service och kvalitet, alltid med gästens behov i fokus.
- Samarbeta med kollegor för att lösa utmaningar, hålla tempot uppe och ha kul på jobbet.
- Säkerställa att miljön är ren, trygg och trivsam för både gäster och teamet.
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
- Du har ett intresse för restaurangbranschen
- Du är nyfiken och villig att lära dig
- Du är uthållig, slutför det du åtagit dig och trivs med tempoväxlingar
- Du uppskattar att ge ett gott bemötande till både gäster och kollegor
- Du har goda kunskaper i svenska eller engelska
- Tidigare erfarenhet eller utbildning inom restaurang är meriterande
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Bra att veta
Tjänsterna är säsongs- eller särskilda visstidsanställningar och tillsätts löpande inför och under säsongen.
- Halloweensäsongen: 3 oktober - 2 november
- Julsäsongen: 15 november - 30 december
Utbildningar kan förekomma innan säsongsstart. Arbetstiderna varierar och kan inkludera dagtid, kvällar och helger. Alla tjänster omfattas av HRF:s avtalsområde.
Din glädje, omtanke och kreativitet kommer att ta dig långt, troligtvis längre än ditt CV. Vi ser därför fram emot att lära känna dig bättre i rekryteringsprocessens nästa steg som kan komma att innehålla en gruppintervju.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lisebergs TA team via jobb@liseberg.se
eller 031-766 86 14.
På vår hemsida http://www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
