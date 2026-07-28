Skönhetsterapeut sökes till skönhetsklinik i Västerås
Marinas Studio For Beauty And Health Clinic AB / Hälsojobb / Västerås Visa alla hälsojobb i Västerås
2026-07-28
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Vi söker en skönhetsterapeut till vår klinik i Västerås centrum.
Vi söker dig som är utbildad inom skönhet och vill arbeta i en trevlig och professionell miljö. Erfarenhet är meriterande, men inget krav – det viktigaste är att du har relevant utbildning, är noggrann, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor.
Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• Ansiktsbehandlingar och hudvård
• Laserbehandlingar
• Naglar
• Fransar och bryn
• Fotvård
• Massage
• Andra behandlingar inom skönhet och hudvård
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats på en etablerad skönhetsklinik i centrala Västerås, med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.
Låter det intressant? Skicka gärna din ansökan och berätta kort om din utbildning, erfarenhet och vilka behandlingar du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: marinahabib85@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marinas Studio For Beauty And Health Clinic AB
(org.nr 559326-9565) Kontakt
Marina H 0735873917 Jobbnummer
10014500