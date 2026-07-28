TA-plansritare till Vägjobb i Norra Stockholm
2Complete AB / Byggjobb / Upplands Väsby Visa alla byggjobb i Upplands Väsby
2026-07-28
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Vill du vara en del av ett företag där säkerhet, utveckling och kvalitet står i fokus? Vägjobb söker nu en engagerad och driven TA-plansritare till depån i Norra Stockholm, Upplands Väsby. Hos oss får du en viktig roll där du bidrar till säkra och effektiva trafiklösningar för några av branschens mest spännande projekt.
Vad vi erbjuder
Hos Vägjobb blir du en del av ett företag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kollegor. Vi erbjuder en varierande och utvecklande tjänst där du får möjlighet att påverka både ditt eget arbete och utvecklingen av vår verksamhet.
Du får arbeta i en organisation som präglas av våra värdeord: Säkerhet i fokus, Individuellt ansvarstagande, Långsiktigt affärsmannaskap, Kontinuerlig utveckling samt Respekt och omtanke. Vi värdesätter engagemang, initiativförmåga och viljan att utvecklas tillsammans med företaget.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta nära både kunder, myndigheter och projektorganisationen.
Vad tjänsten innebär
Som TA-plansritare ansvarar du för att skapa, samordna och färdigställa trafikanordningsplaner för våra kunder. Du arbetar med hela processen från planering och tillståndsansökningar till myndighetskontakter och kunddialog.
I rollen kommer du bland annat att:
Upprätta och projektera TA-planer med fokus på säkerhet, kvalitet och lönsamhet.
Ansöka om nödvändiga tillstånd och hantera kontakter med berörda myndigheter.
Säkerställa att TA-planer följer gällande lagar, regler och riktlinjer.
Genomföra platsbesök och kundmöten.
Samordna och fördela TA-planarbetet inom avdelningen.
Delta i projektmöten och vara ett stöd till kunder och kollegor i trafikfrågor.
Arbeta med dokumentation, uppföljningar, statistik och faktureringsunderlag.
Bidra till utveckling av rutiner, processer, checklistor och arbetsmetoder.
Aktivt arbeta för merförsäljning av företagets tjänster och lösningar.
Bidra till en god arbetsmiljö och en stark säkerhetskultur.
Du har ett viktigt ansvar för att leverera hög kvalitet, ge professionell service och säkerställa att våra kunder får de bästa förutsättningarna för att genomföra sina projekt på ett säkert och effektivt sätt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs med att ha många kontaktytor och kan arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till gruppens framgång.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet eller god kunskap inom trafikanordningar och arbete på väg.
Utbildning och kunskap inom Arbete på väg 2.2 eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med TA-planer.
God datorvana och erfarenhet av Office 365.
Erfarenhet av Bluebeam, Briljant, Lime, Addmobile eller liknande system är meriterande.
B-körkort.
Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och affärsmässig. Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer med kunder, myndigheter och kollegor samt drivs av att hitta effektiva lösningar med hög kvalitet.
Välkommen att bli en del av Vägjobb i Sverige AB och bidra till säkrare vägar och framgångsrika projekt i Norra Stockholm. Vi ser fram emot din ansökan. Har du frågor om rollen är du mer än välkommen att hör av dig till ansvarig rekryterare, Joel Claeson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vägjobb Sverige AB Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
10014492