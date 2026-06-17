Restaurangmedarbetare
Glasstorget I Helsingborg Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-06-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glasstorget I Helsingborg Aktiebolag i Helsingborg
G&Co på Väla restaurangtorg i Helsingborg söker en ny medarbetare.
Sökande bör bo i HELSINGBORG eller i omnejd med bra kommunikationer till och från Väla.
Vi behöver en nya medarbetare inför sommaren och som därefter KAN fortsätta arbeta oregelbundna tider, dagtid, kväll och helg under hösten och framåt. Tjänsten skulle vara perfekt för dig som tänker ta ett eller några sabbatsår från studierna, men givetvis för andra också.
Tjänsten är deltid, ca 50 - 75%, med oregelbundna arbetstider mellan 10 och 20 vardagar och 10 - 18 helgdagar. Svenska i tal och skrift ett måste. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: gochcovala@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glasstorget I Helsingborg Aktiebolag
(org.nr 556185-7714)
Väla C. Marknadsvägen 9 (visa karta
)
254 69 ÖDÅKRA Arbetsplats
G&Co Väla restaurangtorg Jobbnummer
9968387