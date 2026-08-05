1:a linjens chef för läkarna på OpAnIVA i Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Mora Visa alla administratörsjobb i Mora
2026-08-05
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Är du OpAnIVA Moras nya läkarchef?
Mora lasarett utgör ett av Region Dalarnas två akutsjukhus. I upptagningsområdet bor ca 80 000 invånare men friluftsanläggningar i Sälen och Idre samt stora idrottsevenemang både sommar och vinter ger stora turistströmmar. På Mora lasarett finns det lilla sjukhusets trivsel samtidigt som lasarettet utgör ett traumasjukhus. Operation Anestesi IVA kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgi Mora (DKM) och Sterilteknik. Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker samt bistår även med externa uppdrag på sjukhuset som sövning/sedering på mottagningar, larmteam samt högre kompetens vid sekundärtransport till annat sjukhus.
OpAnIVA Mora har en läkargrupp på ca 20 anställda, och nyligen togs beslut att förstärka vår ledningsstruktur genom att tillsätta en 1: a linjens chef för läkargruppen.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som läkarchef har du ett helhetsansvar för läkargruppen och har personal-, arbetsmiljö- och ekonomiskt ansvar. Du är direkt underställd verksamhetschefen och en viktig del av basenhetens ledningsgrupp, där du samarbetar nära verksamhetschef och övriga chefer för att driva utvecklingen framåt. Samarbetet i länet med främst OpAnIVA i Falun är också en viktig del. Tillsammans skapar vi en vård som ständigt förbättras för våra patienter.
Genom ditt ledarskap bidrar du till att utveckla medarbetarna med målsättningen att fortsatt uppnå goda prestationer och resultat. Arbetet sker i nära samarbete med medarbetare och stor vikt läggs vid ett närvarande och aktivt ledarskap på plats i verksamheten.
Som läkarchef kommer du att företräda kliniken både externt och internt och förväntas bidra till ett gott samarbete samt utvecklingen av och helhetssynen inom dalasjukvården och dess medborgare. Mora lasarett är ett länsdelssjukhus med en central roll i att erbjuda specialistvård nära invånarna i norra länsdelen. Sjukhuset är en viktig del av Dalarnas sjukvård och bidrar till en mer tillgänglig och jämlik vård. Samtidigt innebär detta ett komplext uppdrag med särskilda utmaningar som kräver långsiktig planering, samverkan och engagemang.
Tjänsten kan kombineras med klinisk tjänstgöring på Mora lasarett. Anställningen är ett 3-årsförordnande som läkarchef med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.Kvalifikationer
• Krav:
Legitimationsyrke inom Hälso-och sjukvård
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
B-körkort då tjänsten kan innebära resor
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Grundläggande språkkunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ledarskap och drivs av att skapa engagemang och delaktighet bland medarbetare och kollegor. Du bygger starka relationer genom att vara lyhörd och tydlig, vilket skapar förtroende både internt i organisationen och i externa samarbeten.
Du har förmågan att coacha och stötta ditt team, samtidigt som du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du värdesätter en god arbetsmiljö och ser den som en grund för trivsel, engagemang och framgång i arbetet. Du har insikt i den komplexa rollen som läkarchef och med förståelse för läkares utbildningssteg som AT-, BT-, ST-läkare samt fortbildning för specialister. Du kan ta ansvar för långsiktig rekrytering och komplicerad schemaläggning.
Som förändringsledare utmanar du befintliga arbetssätt, initierar utvecklingsinsatser och driver innovation - allt med målet att stärka verksamheten och skapa framtidens hälso- och sjukvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - särskilt din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsklimat.
Meriterande:
Ledarskapsutbildning
Arbete inom OpAnIVA-verksamhet
Tidigare erfarenhet av ledande arbete inom HoS
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef
Susanna Berglund Susanna.Berglund@regiondalarna.se 023-490680 Jobbnummer
10023466