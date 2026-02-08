Restaurangmedarbetare
Nu söker vi personer med erfarenhet från restaurangbranschen som vill bli en del av Taco Bar och vara med på vår resa framåt. Tjänsten börjar som en deltidstjänst men med möjlighet att gå över till heltid för rätt person.
Arbetet hos oss innebär både servering och köksarbete, så vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och ett högt tempo. Du behöver vara beredd på att arbeta kvällar och helger.
Vi söker dig som är sugen på att jobba, har ett intresse för service och vill utvecklas tillsammans med oss. Då rollen innebär serveringsansvar behöver du vara över 20 år. Erfarenhet av alkoholservering är meriterande.
För att trivas i rollen behöver du prata svenska obehindrat och ha en vilja att lära dig nya saker. Hos oss får du chansen att arbeta i ett härligt team och vara med och ta Taco Bar till nya höjder. Vi erbjuder självklart anställning med kollektivavtal.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Jonnachetho@gmail.com Arbetsgivarens referens
