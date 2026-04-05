Restaurangchef (vikariat 1år)
2026-04-05
Om jobbet
Brunchoteket är en populär mötesplats där vi kombinerar god mat, härlig stämning och personlig service. Vi serverar brunch och comfort food med kvalitet i en modern och avslappnad miljö.
Nu söker vi en driven restaurangchef som vill ta över ansvaret när vår ordinarie restaurangchef går på mammaledighet. Du behöver inte ha varit restaurangchef tidigare, men har erfarenhet inom servering.
Om rollen
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för att restaurangen fungerar som helhet.
Ledarskap och drift
Leda och motivera personalen
Säkerställa att gästerna får bästa möjliga upplevelse
Ansvara för schemaläggning, bemanning och introduktion av ny personal
Arbeta tillsammans med medarbetarna i det dagliga arbetet
Ekonomi och administration
Följa upp försäljning
Hantera beställningar
Utveckla och bygga relationer
Som restaurangchef kommer du inte bara att ansvara för den dagliga driften, du blir också en nyckelperson i att utveckla verksamheten och bygga starka relationer både internt och externt.
Du arbetar nära både personalen och gästerna för att skapa en positiv och inspirerande kultur. Det innebär bland annat att du:
Skapar engagemang och teamkänsla bland medarbetarna
Driver förbättringar inom service, kvalitet och gästupplevelse
Vi söker dig som
Är strukturerad och stresstålig
Har förståelse för ekonomi, planering och personalansvar
Är en tydlig ledare med positiv energi och stort engagemang för service
Vi erbjuder
En möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet
Ett engagerat team med god stämning
Chans till utveckling inom företaget
Kollektivavtal via Visita
Skicka CV, personligt brev och minst två referenser till: karin@brunchoteket.com
Vi kommer att kontakta referenser innan anställningsbeslut fattas. Rekrytering sker löpande tills rätt kandidat hittas, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post
E-post: karin@brunchoteket.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brunchoteket 2 AB
(org.nr 559317-0029)
Kungstorget 2 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG
9838066