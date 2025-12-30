Restaurangchef till Ômami Varberg
Omami VBG AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2025-12-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omami VBG AB i Varberg
Är du en engagerad och driven person som älskar matlagning och vill ta nästa steg i restaurangbranschen? Då kan det här vara din chans i Varberg.Publiceringsdatum2025-12-30Om företaget
Ômami är ett växande koncept inom asiatisk street food. Vi kombinerar genuina smaker med en modern twist och har blivit ett självklart val för både take away och restaurangupplevelser.
Nu söker vi en restaurangchef till Varberg som vill ta helhetsansvar för driften och utveckla restaurangen tillsammans med oss.
Rollen
Det här är en operativ tjänst där du är med i den dagliga driften (kök och service) och leder genom att vara närvarande. Du jobbar sida vid sida med teamet och ser till att allt flyter - med fokus på tempo, kvalitet och gästupplevelse.
Varberg-enheten är idag mest take away-fokuserad, men vi är mitt i en förändring: nyrenoverad restaurang, kommande alkoholtillstånd och en tydlig förflyttning mot mer mat på plats.
Ansvarsområden
- Arbeta aktivt i kök och service med fokus på kvalitet, tempo och gästupplevelse
- Leda teamet under drift och vara en synlig, operativ ledare
- Planera scheman, bemanna och coacha personalen i det dagliga arbetet
- Säkerställa att gästerna får en välkomnande upplevelse - oavsett om de äter på plats eller beställer take away
- Hantera beställningar och varuflöden
- Upprätthålla rutiner för hygien, säkerhet och kvalitet
- Följa upp nyckeltal och arbeta för att restaurangen är lönsam och välorganiserad
Vi tror att du
- Har kökserfarenhet och förstår vad som krävs för att leverera kvalitet varje dag
- Har erfarenhet från restaurangdrift och gärna även service
- Är en närvarande ledare som gillar att jobba praktiskt och operativt
- Har god känsla för service och kan bidra till en varm, välkomnande atmosfär
- Är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en snabb och energifylld miljö
- Är en lagspelare som kan motivera och utveckla ditt teamKvalifikationer
- Kökserfarenhet
- B-körkort
- Flytande i Svenska och Engelska
Bil
Det finns möjlighet att använda restaurangens bil som tjänstebil eller förmånsbil för resor till och från jobbet (upplägg enligt överenskommelse).
Vad kan Ômami erbjuda dig?
Hos Ômami blir du en del av ett företag i stark tillväxt. Du får en operativ och dynamisk roll med stort ansvar - och samtidigt frihet att forma arbetssätt och driva verksamheten framåt.
Vi tror på laganda, engagemang och kvalitet, och vi vill skapa en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner stolthet över det vi gör tillsammans.
Praktiskt
- Plats: Varberg
- Start: Enligt överenskommelse
- Arbetstider: Restaurangen är öppen 11-21 alla dagar, du förväntas arbeta när vi har som mest att göra tillsammans med övrigt team, vilket innebär kvällar och helger primärt.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart du kan.
Omami är ett växande koncept inom asiatisk streetfood, och vi tar den svenska restaurangscenen med storm! Med en grundfilosofi som kombinerar genuina smaker med en modern twist har vi redan etablerat en stark bas för take-out och leverans, vilket gör oss till ett naturligt val för både hemmakvällar och restaurangupplevelser. Vårt mål? Att göra Omami till en självklar destination för alla foodies där ute! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omami VBG AB
(org.nr 559504-1541), https://www.omami.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omami Group Jobbnummer
9665713