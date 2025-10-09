Restaurangchef
ChopChop AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2025-10-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ChopChop AB i Nyköping
, Strängnäs
, Eskilstuna
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Redo att ta ledarskapet till nästa nivå?
Vi söker en passionerad och driven Restaurangchef som vill leda ett helt team, skapa fantastiska gästupplevelser och vara med och utveckla ett av Sveriges mest expansiva snabbmatskoncept - ChopChop!
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 2 års erfarenhet från en liknande ledarroll, gärna som restaurangchef, butikschef eller motsvarande. Du har jobbat inom restaurang eller detaljhandel och är van vid ett högt tempo, kundfokus och att arbeta mot tydliga mål. Den här erfarenheten har gett dig trygghet i att fatta snabba beslut, motivera teamet och samtidigt leverera på hög nivå - varje dag.
Om rollen
Som Restaurangchef har du det övergripande ansvaret för hela restaurangens drift. Du leder och inspirerar ditt team i vardagen, skapar en positiv arbetsmiljö och säkerställer att både gäster och medarbetare möts av energi, kvalitet och professionalism. Med hjälp av tydliga mål, struktur och ett starkt ledarskap driver du restaurangen framåt - både operativt och strategiskt.
Du har det fulla ansvaret för personal, resultat, arbetsmiljö, service och försäljning - med stöd från ett engagerat supportteam.
Hos oss kommer du att:
Leda och utveckla ditt team till att prestera på topp - varje dag
Sätta och följa upp mål kopplat till försäljning, service och kvalitet
Ansvara för schemaläggning, bemanning och personalutveckling
Säkerställa att gäster får en upplevelse som lever upp till våra ledord: Gott. Snabbt. Enkelt.
Jobba aktivt med rutiner, hygien, underhåll och regelefterlevnad Bidra till lokal marknadsföring och vara ett starkt ansikte utåt för ChopChop
Om dig Du är en trygg och inspirerande ledare som gillar att se människor växa. Du har erfarenhet av att leda team - gärna inom restaurang eller service - och trivs i en roll där du får ta ansvar, fatta beslut och driva resultat. Du är strukturerad, lösningsorienterad och motiveras av tydliga mål. Service ligger i ditt DNA och du har ett skarpt öga för detaljer utan att tappa helheten.
Vad vi erbjuder En spännande och utvecklande roll med stort eget ansvar Ett starkt varumärke i ryggen och en stabil, trygg arbetsplats Goda möjligheter att växa vidare i takt med att vi expanderar Ett team med värme, energi och höga ambitioner - där vi har roligt på vägen!
Om ChopChop ChopChop är Europas första asiatiska drive-thru, grundat 2011. Med 43 restauranger runt om i Sverige och fler på gång, är vi ett snabbväxande företag där innovation, kvalitet och service står i centrum. Vi erbjuder mat lagad på råvaror av hög kvalitet och vill omdefiniera snabbmatsupplevelsen - både för våra gäster och medarbetare.
Redo att ta klivet som Restaurangchef? Skicka in din ansökan och bli en del av ChopChop-familjen. Tillsammans skapar vi framtidens snabbmat - och en riktigt rolig arbetsplats! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://chopchop.se/ Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
9549845