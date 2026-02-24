Restaurangchef - Hornsgatan Kvarterskrog
Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
På Hornsgatan Kvarterskrog & Barservering är du välkommen när du vill, hur du vill - uppsluppen i en bågformad soffa under en stimmig middag med en krispig råraka och en flaska chablis.
Eller kanske smuttandes på ett glas cava i baren sent en eftermiddag, förtrollad av vajande kanariepalmer innan de första raderna till en ny roman landar på tangenterna.
Är du redo att ta rodret på en av våra kvarterskrogar i stan?
Just nu letar vi efter en person som är lika proffsig som rolig, och som är redo att bli vårt superstjärna - restaurangchef!
I rollen som restaurangchef kommer du vara spindeln i nätet. Du blir vår dirigent för att se till att kvarterskrogen levererar service & utbud i världsklass .
Vi vill att du är en riktig drivkraft, någon som tar ansvar och är lyhörd för både gäster och medarbetare. Att du brinner för att ge bästa möjliga service, du är strukturerade och planerande, snabb i beslutsfattandetoch sätter försäljningsrekord i sömnen.
Att du har en kommunikationsstil som skulle göra en papegoja grön av avund och du trivs med att vara den inspirerande coachen för ditt team. Du är lugnet själv under press och har god teknisk förståelse.
Vi hoppas att du har en stark bakgrund inom restaurangbranschen, med erfarenhet av ledarskap och drift. Meriterande med erfarenhet från större restauranggrupperingarna.
Viktigt att du har en god förståelse för ekonomisk planering och kan analysera försäljningsdata för att förbättra verksamhetens lönsamhet.
Arbetstiden är som en berg- och dalbana med helger, kvällar och du älskar fortfarande att arbeta service. Vet du vad som är konstant? Att du kommer att ha kul och göra skillnad varje dag!
Det här är en tillsvidareanställning med en lön som är enligt överenskommelse.
Intervjuerna kommer att rulla i gång direkt och vi kommer att anställa den rätta personen när vi hittar den.
Så vad väntar du på? Ta chansen att bli vår nästa restaurangchef! Skicka in din ansökan nu, och låt oss se fram emot att träffa dig.
Välkommen till Bockholmengruppen - för dig som älskar livet på krogen!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Hornsgatan Kvarterskrog & Barservering Jobbnummer
9761755