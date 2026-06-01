Restaurangbiträde-Avion shopping
2026-06-01
Vi söker dig som är redo för en heltids- eller deltidsroll och som vill bli en del av ett dynamiskt och framåtblickande team.
Vi söker även pizzabagare.

Om tjänsten
Som medarbetare på Döner kebab blir du en viktig del av kundupplevelsen och kommer dagligen att bidra till en positiv atmosfär i restaurangen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Matförberedelse och servering - skapa fräscha måltider och levererar smakupplevelser.
• Kassahantering - ge ett varmt välkomnande och snabb service i kassan
• Disk- och städuppgifter - håll restaurangen skinande ren för en inbjudande miljö
Vi söker någon som är pålitlig, punktlig, och har ett starkt kundfokus. Är du flexibel, stresstålig och gillar att möta nya människor? Då kan detta vara rätt jobb för dig!
Vi behöver även du som vill jobba extra, eller vill sommarjobba.
Vad vi värdesätter hos dig:
Har en positiv inställning och hanterar högt tempo med ett leende.
• Är strukturerade och ansvarstagande, både gentemot kollegor och kunder.
• Visar intresse och engagemang för att lära sig nytt och utvecklas
• Är utåtriktade, trevliga och genuint intresserade av kundkontakt
Tidigare erfarenhet inom restaurang, café eller service är meriterande, men inget krav - vi utbildar dig! Har du möjlighet till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen är det ett plus.
Vad vi erbjuder:
• En utvecklande introduktionsutbildning där du lär dig alla delar av arbetet
• Möjligheten att växa inom företaget och inspirerar dina kollegor
• En trivsam arbetsplats med trevliga kollegor och härlig stämning
• Tjänster både på heltid och deltid med viss möjlighet till kvällsarbeteKvalifikationer
• Du kan arbeta självständigt och är ansvarstagande vid ensamarbete
Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: johnny.parsa@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå GD AB
(org.nr 559203-1925)
Avion shopping centrum (visa karta
)
904 22 UMEÅ Arbetsplats
Döner kebab Jobbnummer
9940529