Restaurangbiträde till PandaChurros AB
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PandaChurros AB i Göteborg
Vill du bli en del av team Panda? Göteborgs ledande dessertkoncept?
Vi på PandaChurros söker nu passionerade medarbetare till våra butiker!
Vårt koncept kombinerar det bästa av spansk tradition och amerikansk matglädje genom att erbjuda churros, donuts, våfflor, minipannkakor och crêpes - serverade som street food. Vi satsar även på säsongsanpassade erbjudanden som glass och slush under sommaren och varma choklad samt kanderade nötter under vintern.
Hos oss får du möjlighet att jobba i en härlig och kreativ miljö, med fokus på kundupplevelse och kvalitet. Våra enheter finns på plats runt om i Göteborgsområdet samt säsongsvis även på festivaler och evenemang.
Vem är du?
För att passa in hos oss ser vi att du:
Älskar service: Kundens upplevelse är alltid din högsta prioritet.
Är stresstålig: Du kan hantera ett högt tempo och behåller lugnet även under intensiva arbetspass.
Gillar teamwork: Du trivs i en samarbetsorienterad miljö och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Är initiativrik: Du tar ansvar och hjälper till där det behövs, utan att tveka.
Tillaga och servera PandaChurros unika desserter.
Bemöta kunder med glädje och professionalism.
Hantera kassasystem och beställningar.
Sköta arbetsplatsens dagliga rutiner som städning och egenkontroll.
Ha koll på ingredienser och kunna redogöra för allergier vid behov.
Vad vi erbjuder
En chans att vara med och bygga upp ett banbrytande dessertkoncept.
En familjär och kreativ arbetsmiljö där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Möjlighet till ökat ansvar.
Krav och meriter
Kundbemötande och ett allmänt stort intresse för kundkontakt är ett krav.
Erfarenhet av arbete inom restaurang eller café är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom försäljning är meriterande.
B-körkort är meriterande.Så ansöker du
Ansökan sker via länk som du kommer åt längre ned i denna annons.
Vi hanterar inkomna ansökningar löpande.
På PandaChurros värnar vi om samhällsnyttan och tar gladeligen emot ansökningar från personer som av olika anledningar står en längre bit från arbetsmarknaden eller varit arbetssökande under en längre period. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads-, vecko- eller timlön enligt överenskommelse.
Våra öppettider:
Våra öppettider för betjäning av kunder är:
Måndag-Fredag klockan 11:00 - 19:00
Lördag klockan 10:00 - 18:00
Söndag klockan 11:00 - 18:00
Du behöver vara flexibel för dag, kväll och helgarbete.
Arbetsplatsens adress:
Göteborg, Backaplan, Ale Torg.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och skapa magiska dessertupplevelser tillsammans!
• ** Uppge referens "Panda1" din ansökan ***
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sales@pandachurros.se Omfattning
