Restaurangbiträde Malmö

Centum Consulting and Recruitment / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2025-11-10


Vår kund söker nya medarbetare
Centum - Consulting and Recruitment söker nu ett serviceinriktat och engagerat restaurangbiträde till en av våra samarbetspartners inom restaurangbranschen. Det här är en perfekt möjlighet för dig som trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor.

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar och hjälpa gäster
• Servering av mat och dryck
• Städning och diskning
• Bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor
• Vara en del av ett team som sätter service i första rummet

Vi söker dig som:
• Har god servicekänsla och gillar att jobba med människor
• Är flexibel och gillar att ta ansvar
• Talar svenska eller engelska

Ange "Malmö" i ämnesraden på ditt mejl. För att vi ska kunna hantera din ansökan på rätt sätt.

Ansök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: restaurangmalmo@centum.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centum Consulting and Recruitment
211 10  MALMÖ

Jobbnummer
9596299

