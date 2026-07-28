Restaurangbiträde Hos Smashat

Smashat Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Strängnäs
2026-07-28


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Vi söker vår nästa kollega!
Vill du jobba på SMASHAT? - Strängnäs bästa hamburgerrestaurang. Snabbmat i gourmetklass med ett brett utbud och stor kundkrets. Nu söker vi en till kollega som vill jobba heltid hos oss!
Vi behöver först stärka vårt team och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att le. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av tillagning i kök, förberedelse i kök, servering, kassa, utkörning samt att hålla rent och snyggt i restaurangen.
Du ska vara noggrann, stresstålig, intiativ och ansvarstagande, van att arbeta i ett högt tempo samt serviceinriktad. Erfarenhet från liknande är meriterande men inte ett krav.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Kvalifikationer
Körkort B
Svenska och engelska som språk
Erfarenhet inom restaurangbranschen

Ersättning:
Enligt överenskommelse

Tider:
Heltidstjänst
Vardagar, kvällar och helger
Söker även en extra

Kontakta oss om du är den vi söker!
/SMASHAT

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@smashat.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Smashat Food AB (org.nr 559252-2824)
Trädgårdsgatan 16 (visa karta)
645 31  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Malek Hanna
info@smashat.se
0700744386

Jobbnummer
10014490

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