Restaurangbiträde Hos Smashat
Smashat Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Strängnäs Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strängnäs
2026-07-28
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Vi söker vår nästa kollega!
Vill du jobba på SMASHAT? - Strängnäs bästa hamburgerrestaurang. Snabbmat i gourmetklass med ett brett utbud och stor kundkrets. Nu söker vi en till kollega som vill jobba heltid hos oss!
Vi behöver först stärka vårt team och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att le. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av tillagning i kök, förberedelse i kök, servering, kassa, utkörning samt att hålla rent och snyggt i restaurangen.
Du ska vara noggrann, stresstålig, intiativ och ansvarstagande, van att arbeta i ett högt tempo samt serviceinriktad. Erfarenhet från liknande är meriterande men inte ett krav.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Körkort B
Svenska och engelska som språk
Erfarenhet inom restaurangbranschen
Ersättning:
Enligt överenskommelse
Tider:
Heltidstjänst
Vardagar, kvällar och helger
Söker även en extra
Kontakta oss om du är den vi söker!
/SMASHAT Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@smashat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smashat Food AB
(org.nr 559252-2824)
Trädgårdsgatan 16 (visa karta
)
645 31 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malek Hanna info@smashat.se 0700744386 Jobbnummer
10014490